Āda kā bruģis, sasprēgājušas lūpas – risinājumi skaistumkopšanas ķibelēm ziemā

Ziemas aukstākais periods ir liels pārbaudījums mūsu rokām, sejas ādai, lūpām un matiem, kas zem sitiena nonāk katru dienu. Turpinoties salam un vējam, sasprēgājušo lūpu un raupjās ādas sezonai pielikt punktu nav iespējams... Vai arī ir? Lai šo laiku izturētu godam, esam sagatavojuši padomu ābeci, kuru ieteicams izlasīt no sākuma līdz beigām.

Lai izvairītos no lūpu sprēgāšanas, tās nekādā gadījumā ziemas laikā nedrīkst aplaizīt – arī tad, ja pašam šķiet, ka šādā veidā tās mitrini. Realitātē siekalas ātri vien izžūst, bet lūpas kļūst sausākas. Ja no sasprēgāšanas izvairīties nav izdevies un plēkšņainā āda radījusi milzīgu kārdinājumu atlupušos gabaliņus noplēst, ātri jāķeras klāt skrubim. Pretējā gadījumā no asiņošanas un sāpēm izvairīties nevarēs.

Skrubīšus var nopirkt veikalā vai arī pagatavot pats, piemēram, sajaucot medu, cukuru un olīveļļu. Ar to vajag maigi iemasēt lūpas, bet pēcāk noskalot ar ūdeni. Rezultātā tās būs maigas, attīrītas un mitrinātas. Vairāk lasi šeit.

Savukārt, ja rokas ātri vien kļūst sausas, paradumam "uzvilkt cimdus" jābūt tikpat svarīgam kā "uzvilkt bikses". Nākamā veikala apmeklējuma laikā neaizmirsti nopirkt krēmu, kuru mazās porcijās ieteicams turēt ne tikai somā, bet arī pie katras izlietnes mājās. Kāpēc? Jo ūdens ir viens no lielākajiem ādas sausinātājiem.

Rūpējies par savu ādu un skaistumu pienācīgi!

