Ceļvedis krēmu pasaulē. Kādu izvēlēties katram ādas tipam ziemā?

Ziemā, kad āda tiek pakļauta tādiem ārējiem faktoriem kā aukstums, vējš, apkures dēļ arī sausais telpu gaiss, tā var kļūt sausa, jutīga un pat iekaist, ja par to pietiekami neparūpējas. Šī iemesla dēļ īpaši rūpīgi jāpāskata krēmu piedāvājums un jāvērš uzmanība produktiem, kuros ir vielas, kas nodrošina ādas aizsargbarjeras funkciju, kā arī pilnvērtīgu ādas mitrināšanu. Kuras tās ir, un kādu krēmu izvēlēties, piemēram, sausas, taukainas vai alerģiskas ādas īpašniekiem?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Ja vasaras periodā vairāk jādomā par vieglas tekstūras līdzekļiem, piemēram, geliem vai gela-krēmiem, ziemas laikā visiem ādas tipiem piemērotāki būs krēma tekstūras līdzekļi," portālam "Cālis" norāda dermatoloģe Elīna Ozola. Tomēr ne visiem derēs viens un tas pats ādas kopšanas līdzeklis.

Sausa āda



Sausas ādas gadījumā ir mazāks tauku dziedzeru skaits vai tie strādā ''slinkāk'', tātad āda neražo pietiekami daudz sebuma – taukaino vielu, kuru veido tauku dziedzeri, un kas dabīgi nodrošina ādas mitrināšanu, stāsta Ozola. Šī iemesla dēļ cilvēkam ir nepilnvērtīga ādas aizsargbarjera. "Aizsargbarjera nodrošina aizsardzību pret dažādiem ārvides faktoriem, vīrusiem, baktērijām, mehāniskiem bojājumiem. Ja aizsargbarjera pilnvērtīgi neveic savas funkcijas, āda var viegli iekaist, un tā ir daudz uzņēmīgāka pret dažādām ādas infekcijām."

Sausas ādas gadījumā jāizvēlas treknāki jeb barojošāki līdzekļi, lai veidotu aizsargslāni, kas neļautu uz ādu iedarboties kairinošiem faktoriem, norāda dermatoloģe. Uz produkta iepakojuma var meklēt tādus atslēgas vārdus kā glicerīns, keramīdi, dimetikons, šī sviests, lanolīns, jojobas eļļa. "Lai palīdzētu attīrīt ādu no vecajām šūnām un atjaunotu normālu virsmu, līdzekļiem mazās koncentrācijās var būt pievienotas dažādas skābes, piemēram, pienskābe un salicilskābe. Noteikti izvairīties no kairinošām vielām, piemēram, ja sastāvā ir spirtu saturošas vielas un formaldehīdi."

Taukaina āda un/vai kombinēta āda



Kombinēta āda izpaužas kā taukaina āda, kura ir spīdīga, palielinātām porām, visbiežāk "T" zonā (piere, deguns, zods), ar sausiem ādas laukumiem, visbiežāk vaigu, deniņu rajonā, matu līnijas daļā un žokļa līnijā, skaidro dermatoloģe Ozola. Un taukaina āda bieži vien ir problemātiska – veidojas izsitumi un pinnes. "Biežāk pieļautā kļūda ir mitrinošo līdzekļu nelietošana, jo ir sajūta, ka āda jau ir spīdīga un mitrināšana nav nepieciešama. Patiesībā taukainas un kombinētas ādas gadījumā tauku dziedzeru ražotais sebums ir nekvalitatīvs – tas ir lielā apjomā, bet neveic pilnvērtīgu ādas mitrināšanu, un āda var kļūt dehidratēta."

Izvēloties ādas kopšanas līdzekļus, galvenais sabalansēt ādas stāvokli, lai taukaino ādu nepadarītu taukaināku, bet vietās, kur āda ir kombinēta vai pat sausa, to pārāk neizsausinātu, teic speciāliste. Šādos gadījumos jāizvēlas līdzekļi, kas ir paredzēti taukainai un kombinētai ādai. "Nedrīkst izvēlēties pārāk treknus un biezus krēmus, jo tie var aizsprostot poras un izraisīt piņņu un izsitumu veidošanos. Noteikti jāizvairās no līdzekļiem, kuru sastāvā ir dažādas eļļas un sviesti. Jāizvēlas tie līdzekļi, kas ir veidoti uz ūdens bāzes, bieži vien tiem ir uzraksts "non-comedogenic" jeb poru neaizsprostojošs. Līdzeklim var būt pievienotas tādas vielas kā hialuronskābe, dažādas atlobošās skābes, piemēram, glikolskābe, augļskābes. Tomēr, ja āda ir iekaisusi un ar ādas kopšanas rutīnu nav panākts vēlamais efekts, iespējams, jāvēršas pie dermatologa, lai izvērtētu nepieciešamību pievienot medikamentozu terapiju."

Alerģiska, jutīga āda

Foto: Shutterstock

Par alerģisku ādu sauc tādu, kuru raksturo nepatīkamas sajūtas, piemēram, dedzināšana, sūrstēšana vai nieze. To izraisa stimuli, kuri normālos apstākļos neprovocētu ādas reakciju. Šādu ādas stāvokli ziemas apstākļi var ietekmēt visvairāk, jo tieši mitrums, aukstums un vējš var būt par iemeslu izteiktam ādas kairinājumam, teic Ozola. "Šādas ādas gadījumā ir ļoti svarīgi atjaunot barjerfunkciju, lai uzlabotu ādas toleranci pret dažādiem ārējiem stimuliem, kā arī samazināt ādas reaktivitāti uz kairinājumu. Tieši tāpēc jāizvēlas produkti ar pēc iespējas ''vienkāršāku'' sastāvu – bez smaržvielām, krāsvielām, parabēniem. Tāpat jāizvairās no tādām vielām kā pienskābe, formaldehīds, etilspirts, arī augstās koncentrācijās retinols vai C vitamīns var radīt ādas kairinājumu. Var izvēlēties līdzekļus, kuru sastāvā ir tādas vielas kā glicerīns, hialuronskābe, filagrīna atvasinājumi, dažādi ādas epitēliju atjaunojoši līdzekļi, piemēram, keramīdi. Ziemā var izvēlēties krēma tekstūras līdzekļus, jo gela tekstūra var būt pat sausinoša šādos gadījumos."

Bērnu āda



Bērnu ādas kopšana ziemas apstākļos ir īpaši svarīga un nozīmīga. Bērna āda ir plānāka un jutīgāka nekā pieaugušajiem, tieši tāpēc āda daudz krasāk var noreaģēt uz laikapstākļu izmaiņām. Dermatoloģe uzsver, ka āda var kļūt sausa, apsārtusi, tā var lobīties un pat niezēt.

Viens no ieteikumiem ādas kopšanai ziemas apstākļos – izvairīties no pārlieku ilgām ūdens peldēm, jo ūdens var būt ādu sausinošs, sevišķi, ja tas ir pārlieku karsts vai vannošanās ir pārlieku ilga. "Vannai var pievienot dažādas eļļas, lai mazinātu ūdens sausinošo efektu. Ādas mitrināšana jāveic divas reizes dienā. Jāizvēlas līdzeklis, kuram nav pievienotas smaržvielas, parabēni vai konservanti, piemēram, formaldehīds vai propilēnglikols. Jāizvēlas līdzekļi, kuru sastāvā ir lipīdi un keramīdi, kas ļauj uzturēt pietiekami spēcīgu ādas aizsargbarjeru un nerastos ādas kairinājums," tā Ozola.

Ziemā bērniem var lietot specializētus krēmus (Winter cream/Cold cream), kurus uzklāj pirms došanās ārpus mājas ķermeņa atklātajās vietās, piemēram, uz sejas, lai papildus aizsargātu ādu. Svarīgi šos līdzekļus uzklāt 20 minūtes pirms došanās ārā, kā arī vēlāk tos nomazgāt.

Paturi prātā!

Nedrīkst aizmirst par saules aizsardzību arī ziemas apstākļos! Lai arī šķiet, ka saule nav vai arī tās starojums nav tik spēcīgs kā vasarā, arī ziemā tas var radīt nevēlamas pārmaiņas, sevišķi saulainā un sniegotā ziemas dienā. Ziemā ieteicams izvēlēties ādas kopšanas līdzekli, kura sastāvā jau ir saules aizsargfiltrs (SPF), piemēram, SPF30.

"Nepiemērota ādas kopšanas līdzekļa izvēle var dažkārt pat kaitēt, piemēram, ja taukainas ādas īpašnieks izvēlēsies uz eļļas bāzes veidotu līdzekli, liela iespēja, ka radīsies paasinājums izsitumiem un pinnēm," brīdina dermatoloģe. "Bet, ja jutīgas ādas īpašnieks izvēlēsies līdzekli ar augstām koncentrācijām vai kairinošām papildvielām, tas saasinās ādas stāvokli un tā iekaisīs."

Jāatceras, ka ziema ir īpašs laiks, kas ādai var būt liels pārdzīvojums, tieši tāpēc galvenais ādu pietiekami mitrināt, lai tā justos komfortā un spētu pati cīnīties pret nelabvēlīgiem kairinājumiem, iesaka Ozola. "Ja lieto ādu mitrinošo līdzekli, bet novēro vilkšanas sajūtu, lobīšanos vai nepatīkamas sajūtas, iespējams, līdzeklis jānomaina uz biezākas konsistences vai jāpievieno papildlīdzeklis, piemēram, serums ar hialuronskābi, kas nodrošinās intensīvāku mitrināšanu."

Ja tomēr rodas neskaidrības īstā kopšanas līdzekļa izvēlē, vienmēr ir iespēja vērsties pie dermatologa vai farmaceita, lai sakārtotu savu ikdienas sejas ādas kopšanas rutīnu.