Drosmīgas un klasiskas manikīra tendences, kuras izmēģināt pašai

No ideju izsīkuma neviens nav pasargāts – pat vislielākie nagu dizaina entuziasti. Ja, izvēloties nagu lakas krāsu, teju katru reizi no kastītes izņem vienu un to pašu pudelīti, tas diezgan skaidri parāda – jādodas iedvesmas meklējumos! Piedāvājam ņemt talkā 2022. gada manikīra tendences, kurās kādu izmēģināmu ideju atradīs gan drosmīgie eksperimentētāji, gan arī mierīgu toņu un klasiskas cienītāji.

Ja visas pasaules dāmas nagu dizainu izvēlē dotu priekšroku aktualitātēm, tuvāko mēnešu laikā noteikti lielai daļai redzētu tā saucamo franču manikīru. Šoreiz gan ar nelielu odziņu, kā arī uz visdažādāko formu nagiem, portālam "Woman's Health Mag" norādījusi nagu meistare Sairīta Ārona. Tāpat popularitāti nav zaudējusi abstraktā māksla.

Savukārt vienkrāsainu dizainu cienītājām ieteicams vērst uzmanību zilās krāsas virzienā. "Pantone", pasaules autoritāte krāsu jomā, par 2022. gada krāsu izvēlējusies "Very Peri", tātad – zili violetais tonis būs tieši laikā arī uz nagiem.

Foto: Shutterstock

Turpinājumā vēl vairākas idejas, kas noderēs ikdienas gaitās, svētku reizēs un atvaļinājuma gaidās!

Grafiskais dizains



Ļoti iespējams, grafiskā dizaina elementus esi vairākkārt manījusi uz slavenību nagiem, un, visticamāk, tos tuvākajā laikā novērosi aizvien biežāk. "Tas nozīmē – smaidīgas sejiņas, dusmīgas acis, mazas sirsniņas, citplanētieši un arī vēl personīgākas grafikas," norādījusi manikīre Britnija Boisa. Speciāliste uzsver, ka šī tendence uzvaras gājienu uzsāka 2021. gada nogalē un visbiežāk novērojama, rotājot vienkrāsaina vai neitrāla dizaina nagus.

Lai izmēģinātu šo tendenci, nav obligāti jādodas pie profesionāļa. Šim nolūkam vari ņemt talkā, piemēram, uzlīmes.

"Francis" ar odziņu



Kā portālam "InSyle" skaidrojusi salonu tīkla "GlossLab" dibinātāja Reičela Apfela Glāsa, popularitātes augšgalā atgriezies krāsainais franču manikīrs, klientiem izvēloties dzīvespriecīgus un neparastus trendus. Ja šis variants šķiet pārāk krāsains, nemaz ne sliktāka opcija ir izvēlēties vienu, taču izteiksmīgu toni visiem nagiem.

Zilā krāsa



Anastasija Totija, "Artistique Nails" īpašniece, uzsver – katrai sezonai piestāv kāds zilganais tonis, tāpēc tie dāmu nagus rotās visa gada garumā. Eksperte uzsver, ka spilgtie toņi un kobalta zilā krāsa lieliski piederas vasaras mēnešiem, savukārt tumši zils piestāv ziemai.

Manikīrs – kombinācijas



Totija paredz, ka kombināciju manikīrs šogad būs starp "karstākajiem" trendiem. Šo dizainu viņa raksturo kā "četru vai piecu dažādu krāsu sajaukumu, kas atkārojas uz visiem nagiem, iedzīvinot visdažādākos rakstus."

Atvaļinājums uz nagiem



Daudzi vēl aizvien saviem atvaļinājumu plāniem uzlikuši pauzi, taču tas nenozīmē, ka nagu dizains nevar kalpot kā atgādinājums par nākotni. "Atvaļinājuma dizaina pamatā ir stāsts – nagi noteikti nav vienkrāsaini. Drīzāk ar kādu grafisku elementu vai zīmējumu. Tā, lai manikīrs apkārtējiem atklātu krāsainu stāstu," teic nagu meistare Ella Geršteina.

Rozā+brūns

"Šis negaidītais salikums noteikti būs 2022. gada trends," apgalvojumu balstot pieredzē, teic Apfela Glāsa. Dzīvespriecīgā kombinācija – gaiši rozā un gaiši brūns – lieliski der ikdienas gaitām un piestāvēs pie visdažādākajiem apģērbiem. Šīs krāsas dod iespēju izpausties radoši, uz nagiem izzīmējot dažādas interesantas detaļas un akcentus, piemēram, mazu sirsniņu izskatā.

Kas attiecas uz akcentiem, tie tendenču augšgalā izvirzās uz pavisam neitrāliem vai vienkrāsainiem manikīriem, uzsver "Harper's Bazaar".

Manikīrs ogles melnumā



Lai gan melnā krāsa tiek uzskatīta par absolūtu klasiku, nagus tajā rotāt izvēlas drosmīgie – tie, kuri zina, ka šāda krāsa pievērsīs uzmanību. Apfela Glāsa uzsver, ka klientu vēlmju sarakstā melnas krāsa manikīrs aizvien biežāk ierindojas pašā augšgalā. Tiesa gan, melnā krāsa parasti dominē arī šo ļaužu garderobē.

Miesas krāsas toņi



Mieru, tikai mieru! Lai gan iepriekš minētās tendences ir gana spilgtas un, iespējams, neatbilst tavai gaumei, labā ziņa – 2022. gada tendencēs vieta atrasta arī pavisam maigiem un neitrāliem toņiem, izceļot naga formu. Šādā veidā tiek radīts koptu roku skats, izceļot dabiskumu.



Tāpat šis pavasaris nebūs izņēmums – pasteļtoņi soļos savu uzvaras gājienu!

