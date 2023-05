Korejieši jau atkal ir līderi, šoreiz tajā, kā jākrāsojas

Kad atspulgs spogulī ir apnicis un dienu no dienas seja izskatās identiski, ir pienācis laiks eksperimentiem. Šoreiz, uzklausot "K – Beauty" jeb Korejas skaistumkopšanas industrijas līderu un influenceru diktētās dekoratīvās kosmētikas aktualitātes.

Bez meikapa ar meikapu

Skaistas novecošanas procedūras nav nekas jauns ne korejiešu, ne rietumu skaistumkopšanā. Taču pats jaunākais "jaunības" aktualitātēs ir meikaps kā bērniem, precīzāk – bez dekoratīvās kosmētikas uz sejas. Protams, tā ir viltība, tas ir bez meikapa efekts, kas panākts ar meikapa palīdzību. Ideoloģiski – mazāk ir vairāk – atteikšanās vairākām dekoratīvās kosmētikas kārtām, tumšām acu ēnām un citiem izteiksmīgiem, un košiem efektiem. Galvenais ir skaista sejas āda un tā ir panākama ar "jamsu" tehniku. Jāuzklāj grims, tas jānostiprina ar pūderi (te dalās viedokļi, vai tas ir jādara ar bērnu pūderi vai klasisko sejas) un pēc tam seja jāiegremdē aukstā ūdenī uz 30 sekundēm. Rezultāts – matēta sejas āda un bez porām.

Nevajag pat raudāt



Perfektās "Instagram" uzacis jau gadiem ilgi ir bijušas populāras rietumu kultūrā un šī ideāla sasniegšanai, tikušas pakļautas laminēšanai, mikrobleidingam un visam citam. Bet šogad, pateicoties "K – Beauty" aktuālas ir visai nekārtīgas formas matiņi. Un tas panākams ar to pašu uzacu želeju ar ko iepriekš ir tikušas pieglaustas. Vairs nekādu skarbu, grafisku līniju, jāsaglabā reālā uzacu forma, kas nudien nav tik perfekta kā multfilmu varonēm. Paspilgtināt to, ko daba jau ir devusi. Minētais attiecas arī uz skropstām, tās izskatās tā it kā būtu salipušas pēc asaru liešanas. Patiesībā, ar pinceti salipinātas. Nejaukt ar zirnekļa efekta biezajām skropstām, ko rada tušas ar beigušos derīguma termiņu!

Karamele uz vaigiem



Saules apdedzināta seja nekad nav bijusi aktuāla un saules pieskāriens aizvien tiek imitēts ar vaigu sārtumu. Korejas skaistumkopšanā sārtums ir kļuvis par brūnumu, jeb ir jāizmanto toņi, kas vairāk nevis uz rozā, oranžā tonalitāti, bet gan brūno un tam ir jābūt tikai dažus toņus tumšākam par ādas krāsu, un jāuzklāj uz vaiga "ābola" daļas. To darot, nedrīkst aizmirst par saules aizsargkrēma lietošanu, lai patiešām vaigi nebūtu "pa īstam" apdedzināti.