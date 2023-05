Pusaudžu sejas kopšanas ABC

Pavasarī, kad beidzot lutina saules stari un gaiss ir kļuvis kā siltāks, tā mitrāks, lielāka vērība jāpiešķir sejas ādas kopšanai. Īpaši tiem pusaudžiem, kuriem jau ir novērojamas sejas ādas problēmas un/vai hormonālo izmaiņu ietekme.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā kopt sejas ādu, kādus līdzekļus izvēlēties un kādam ir jābūt jauniešu sejas kopšanas rituālam, skaidro "Euroaptieka" farmaceite Zane Melberga.

Hormonālās izmaiņas ir izaicinājums sejas ādai

Pusaudžu vecumā sākas pārmaiņas organismā, jeb pubertāte. Pubertātes laikā meitenēm organismā palielinās sievišķais hormons jeb estrogēns, savukārt puišiem vīrišķais hormons – testosterons. Šie hormoni atstāj lielu iespaidu arī uz sejas ādu – tauku dziedzeri strādā pastiprināti, kas var aizsprostot poras un radīt pūtītes. Izmaiņas uz ādas var parādīties, sākot no 12 līdz pat 25 gadiem. Uz deguna sarodas melnas pinnes, piere, deguns un zods pastiprināti spīd, sāk veidoties lokāli iekaisumi strutainu piņņu formā. Nereti parādās arī sausas ādas laukumi līdzās taukainas ādas rajoniem. Ādas izmaiņas sākas strauji, ja nekopj ādu, process tiek veicināts.

Kas būtu jāzina par pavasari un sejas ādu

Sejas ādu pubertātes laikā ietekmē hormonālās pārmaiņas – sāk parādīties pirmās ādas nepilnības, piemēram, melnie punkti, ko dēvē arī par komedoniem, kā arī iekaisušas pūtītes. Šī iemesla dēļ par sejas ādu jāsāk rūpēties jau laicīgi, veidojot savu ādas kopšanas rutīnu. Pavasarī vajadzētu piedomāt arī par gaisā esošajiem putekļiem un putekšņiem, jo pusaudžiem pastiprināti darbojas tauku dziedzeri, padarot pieri un seju taukainu, tādējādi piesaistot netīrumus, kas rada labvēlīgus apstākļus, kur attīstīties baktērijām. Papildu faktors pavasarī ir arī saule, kas ietekmē sejas ādu – mēs vairāk uzturamies svaigā gaisā un saņemam UV starojumu, tāpēc brīdī, kad pastiprināti metas pumpas, āda jāsargā no saules, jo tā var kļūt sausāka, raga slānis biezāks un iekaisuma procesi notiek dziļākos slāņos.

Sejas kopšanas rutīna jeb pamata ABC

Svarīgi ir ievērot pareizu 4 soļu sejas kopšanas rutīnu ar sejas ādas tipam atbilstošiem līdzekļiem:

1. Attīrīšana. Viens no svarīgākajiem soļiem ir sejas attīrīšana no netīrumiem, sviedriem, kosmētikas gan no rīta, gan vakarā. Var izvēlēties gan želeju, gan micelāro ūdeni atbilstošu sejas ādas tipam. Viena no galvenajām aktīvajām vielām pusaudžiem paredzēto līdzekļu sastāvā ir salicilskābe, kas palīdz cīņā ar akni un palīdz novērst jaunu pūtīšu rašanos. Īpaši svarīgi ir attīrīt sejas ādu pēc sportošanas, lai notīrītu netīrumus un sviedrus.

2. Mitrināšana. Solis, kas palīdzēs ne tikai cīnīties ar nepilnībām, bet palīdzēs arī saglabāt mitrinātu un veselīgu ādu. Mitrināšanai var izvēlēties krēmu, kuru sastāvā ir tādas aktīvās vielas kā hialuronskābe, C vitamīns un glicerīns. Tie uzturēs ādas veselību, hialuronskābe samazinās pinnes, paātrinās to sadzīšanu un mazinās ādas kairinājumu.

3. Līdzekļi pret pumpām. Pusaudžiem būtiski ir atcerēties, ka pumpas nevajadzētu spaidīt un aiztikt, jo tā var rasties papildu iekaisums. Labāk izmantot speciālos līdzekļus, kas tās sausinās. Serumus, želejkrēmus un korektorus vislabāk izvēlēties tādus, kur aktīvo vielu sarakstā ir salicilskābe, glikolskābe vai niacinamīds.

4. Saules aizsargkrēms. Pavasarī būtiski ir atcerēties arī par saules aizsargkrēmu, arī mākoņainās dienās. Saule un ultravioletie stari bojā ādu, tādēļ pirms došanās ārā noteikti jāuzklāj aizsargkrēms ar SPF vismaz 30. Aptiekās iespējams iegādāties saules aizsargkrēmus, kas īpaši paredzēti taukainai ādai

Ir pieejami arī dažādi papildu līdzekļi, piemēram, skrubis, pīlings, sejas maska, toniks, ko var lietot ādas kopšanai, bet tie nav obligāti pamata kopšanas rutīnā. Ikdienas kopšanā būtiski ir viena zīmola un līnijas produkti, jo tie viens otru papildina. Dažādiem zīmoliem ir pieejamas produktu līnijas, kas veidotas sejas ādai ar noslieci uz pinnēm un akni, kas ir lieliski piemērotas pusaudžu ādas kopšanai. Tā kā pusaudža veselībai un labsajūtai nepieciešamo preču iegāde ir vecāku uzdevums, tad kopīgi iesakām konsultēties ar farmaceitu, lai atrastu piemērotāko un labāko risinājumu konkrētajai sejas ādai.

4 populārākie mīti par sejas kopšanu

Pastāv arī dažādi maldīgi uzskati, kā kopt savu sejas ādu, kā dēļ nodarām savai ādai vairāk kaitējuma nekā labuma.

1. Zobu pasta vai spirts derēs pumpām. Zobu pasta vai spirts nav līdzeklis cīņai ar pumpām, jo zobu pasta vēl vairāk kairina ādu un rada lielāku iekaisumu. Savukārt spirts izsausina tauku dziedzerus, liekot tiem pastiprināti veidot sebumu, līdz ar to rodas vairāk pūtīšu. Tādēļ ir ieteicams izvēlēties spirtu nesaturošu kosmētiku.

2. Pusaudzim der arī vecāku sejas kopšanas līdzekļi. Pusaudzim nav piemēroti vecāku krēmi, jo pieaugušie cīnās ar citām sejas ādas problēmām, piemēram, grumbām. Tādēļ to aktīvo vielu sastāvs ir cits un spēcīgākās koncentrācijās. Katram ir nepieciešami savi sejas kopšanas līdzekļi.

3. Tonālais krēms pastiprinās pumpas un citas ādas problēmas. Pastāv maldīgs uzskats, ka dekoratīvā kosmētika aizsprosto poras, pat veicina to veidošanos. Mūsdienās kosmētikas līnijas ir rūpīgi strādājušas pie līdzekļiem, radot tos augstā kvalitātē, kas ādu pasargā pret kaitīgajiem vides faktoriem, neaizsprostojot poras.

4. Pumpas vienkārši pāries. Bieži pastāv uzskats, ka pumpas, akne pāries pati no sevis, tomēr tā nav. Nepienācīgi kopta sejas āda var atstāt redzamas sekas visu dzīvi, piemēram, rētu veidā. Tādēļ seja jāattīra gan meitenēm, gan puišiem.

Ko pusaudzim darīt bez sejas kopšanas līdzekļiem?

Protams, sejas kopšanas līdzekļi un rutīnas ievērošana ir ļoti svarīga, tomēr par sejas ādu papildus var parūpēties, ievērojot vienkāršus ikdienas ieteikumus. Viens no tādiem ir pietiekama ūdens uzņemšana. Gāzēti, saldināti dzērieni nespēs aizstāt nepieciešamo 1,5–2 litru ūdens daudzumu, lai āda būtu mitrināta arī no iekšpuses. Ir svarīgi piedomāt arī pie sabalansēta uztura. Pusaudžiem īpaši iecienītas ir ātrās uzkodas un saldumi, ko vajadzētu censties samazināt, jo pārlieku liels cukura daudzums organismā veicina iekaisuma procesus. Uzturā vajadzētu iekļaut augļus un dārzeņus, piemēram, burkānus, spinātus, citronus, aprikozes, zemenes un mellenes. Visbeidzot pusaudžiem svarīgs ir arī pietiekams miega daudzums jeb "beauty sleep". Nepietiekams miega daudzums un stress, piemēram, tuvojošos eksāmenu dēļ, var veicināt pumpu rašanos. Sabalansēts uzturs, ūdens un atpūta veicina labu ādas mikrobiomu, ko veido dažādas dabiskās baktērijas un sēnītes. Sliktās baktērijas, kas veicina iekaisumu, var savairoties neveselīga uztura, nepietiekama ūdens un nepietiekamas atpūtas rezultātā.