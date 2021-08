16 gadu, bet uzvedas kā mazs bērns: mamma par dēlu ar psihiskās veselības sarežģījumiem

Kā kurš cilvēks uztver. Es uztveru mierīgi. Ja man arī dažreiz kaut ko pārmet – kas ir reti, man tiešām ir paveicies – es to uztveru mierīgi. Es pasaku: "Bērns ar īpašām vajadzībām." Viss. Man arī tādas pašas tiesības kā jums. Bet cits cilvēks kautrējas – varbūt ne no bērna, bet no tās cilvēku attieksmes. Katrs cilvēks ir citādāks. Kad sapratu, ka tā situācija ir tāda, kāda viņa ir. Un es ar to dzīvoju, mēs visu laiku visur esam – iespēju robežās. Uz kino iemācīju viņu staigāt, sēž labprāt. Protams, ar popkornu un kolu, bet to mēs iemācījāmies. Pludmales mēs apmeklējam, ejam pa lielveikaliem. Viņš dažreiz aizskrien prom, viņu jāmeklē. Visādi gadās, bet es to uztveru mierīgi. Tas ir katra raksturs. Mans vīrs jau pirms dažiem gadiem pateica: "Nē, es vairs nevaru ar viņu staigāt." Tikai es tieku galā. Man meita ļoti palīdz. Es vienmēr varu uz viņu paļauties.

Ir ļoti svarīgi izjust, kāds cilvēks ir pretim. To es no viņa sapratu. Ja ir cilvēks ar stingru raksturu, pat neko nedarot, viņš viņu klausa. Tikko ir cilvēks ar maigu raksturu, neko no viņa nedabūs. Viņš visu uzreiz jūt. Es nerunāju par sišanu, bet jābūt stingrumam ar viņiem. Par to esmu pārliecinājusies.

Ar maigumu nekas neies cauri. Jānoliek robežas – tas ir jādara tā, tas ir jādara tā. Un tad kaut kas tiek darīts. Es neesmu vienīgā [kas tā saka] – ar daudzām māmiņām esmu runājusi, un diemžēl ir vajadzīgs stingrums. Nebūs "uķi puķi".

Es visu laiku tikai mēģinu (teikt): "Es esmu stipra, es varēšu, darām". Nav tā, ka man visu dienu ir jāskrien viņam pakaļ. Viņš sēž pie datora, spēlējas, skatās videoklipus. Nav tā, ka man visu dienu viņu ir jānodarbina, bet morālā ziņā visu laiku ir jābūt kontrolei. Tas ir svarīgāk par fizisko pusi. Visu laiku ir jākontrolē situācija. Bija grūts periods, kad viņš muka prom no mājām. Tas bija kādas piecas reizes. Hiperaktivitātes dēļ viņš nevarēja sevi izlikt. Tā kā viņš ir iekļauts rāmjos, viņš muka prom no mājām.

Bijis ļoti grūts ceļš. Velku biedrībai es esmu tik pateicīga, ka tā sanāca. Es nokļuvu nometnē, Spāres pamatskolā, un audzinātājas piedāvāja: "Vai jūs negribat viņu mūsu internātskolā (iekārtot)?" Es saku: "Kā? Viņš astoņus gadus man pie rociņas iet. Kāda internātskola? Es taču uz Cēsīm nevaru braukāt no rīta un vakarā." Viņas saka: "Viņam būs labāk." Mēs pamēģinājām, un es esmu ļoti laimīga. Viņam tik ļoti tur patīk. Viņi ir citādāki. Viņi kopā dzīvo savā dzīvē. Mēs neesam visu laiku viņiem vajadzīgi. Jā, viņš piektdien ar ļoti lielu prieku brauc uz mājām. Zina, ka mamma datoru atļaus, mēs pa veikaliem iziesim, uz kino aiziesim. Un tāpat viņš pirmdien prasās, saliek somu, ziedus skolotājām, viņš brauks prom.