Pansionāts – nabagmāja vai tomēr iespēja novecot cieņpilni?

Manai Latgalē dzimušajai omītei nākamvasar apritēs jau 90 gadu. Un, kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes sagatavotais pārskats par 2021. gadu, Latvijā dzīvoja 393 698 seniori 65 gadu vecumā un vairāk, kas ir 20,8% (piektā daļa!) no visiem iedzīvotājiem. Savukārt pirms 30 gadiem (1991. gadā) senioru īpatsvars bija gandrīz divreiz mazāks – 11,8 procenti. Statistika ir tikai skaitļi, bet es, nu jau arī personīgi pieredzējusi savu stāstu, nevaru nedomāt par to, ka aiz šiem skaitļiem slēpjas dzīve, cilvēki, ģimenes un viņu ikdiena, izaicinājumi, paaudžu attiecības un jautājumi.

Dati vēsta, ka mūsu omīšu un opīšu kļūst arvien vairāk, to īpatsvars sabiedrībā ir liels, viņu vidējais dzīves ilgums, starp citu, arī ir kļuvis lielāks – katra mūžs ir garāks. Kā senioriem cieņpilni aizvadīt savus pensijas gadus un vecumdienas, mūža noslēgumu? Viņu bērni vēl joprojām ir strādājoši un nevar uz pilnu slodzi rūpēties par senioriem, turklāt no dzīvošanas saimēs esam tikuši līdz dzīvošanai ne tikai katram savā mājoklī, bet nereti pat katram savā pilsētā un valstī, ņemot vērā globalizācijas tendences un laikmeta garu.

Ko darīt ģimenēm, kurās visi darbspējīgie un stiprie, kuri vēl spētu fiziski aprūpēt savus seniorus, tomēr nevar to izdarīt, strauji neizdegot? Mēs mēģinājām visādi. Omītei jau ilgāku laiku veselības stāvoklis ir tāds, kāds nu var būt mūža nogalē pēc vairāk nekā 80 košiem, intensīviem dzīves un darba gadiem, trim bērniem, septiņiem mazbērniem, padsmit mazmazbērniem. Taču laiks nesaudzē nevienu, pat visstiprākie ķermeņi nogurst. Mums, jāteic, savā ziņā paveicās ar omītes dzīves sparu, jo tāds lielais nogurums uznācis vien tagad, tuvojoties 90 gadu slieksnim. Tāpēc ir jāpalīdz un jāparūpējas. To, starp citu, nosaka ne vien katra individuālie morāles principi un ģimenes vērtības, bet arī valsts likumdošana, ja vien kāds tiesas ceļā nav pierādījis, ka vecāki par viņu bērnībā nerūpējās.

Nestāstīšu par mediķu slēdzieniem un slimības vēsturi, teikšu vienkārši: omītei pienāca vecums. Kādu laiku mēs viņu aprūpējām ik pārdienas, tad jau devāmies pie viņas katru dienu: pabarojām, sagādājām visu vajadzīgo, aizvedām uz vizītēm pie speciālistiem un tā tālāk. Jau šis formāts bija diezgan nogurdinošs, jo teju visiem bērniem un mazbērniem ir darbs, ģimenes, kas prasa laiku un enerģiju, un mēs esam tikai cilvēki. Mazsvarīgi nav arī tas, ka ne visi tuvinieki dzīvo tajā pašā pilsētā, kur omīte. Pienākuma apziņa, cieņa un vēlme palīdzēt tomēr motivēja ilgu laiku balansēt starp visiem pienākumiem un dzīves lomām, mēģinot palīdzēt omītei katrā brīdī. Protams, sevi aizbīdot ne vien otrajā, bet pat trešajā, ceturtajā un piektajā plānā. Tāda ir dzīve.

Tā mēs dzīvojām, līdz kādu dienu omītei bija atkārtots mikroinsults, un slimnīcā nodaļas vecākā ārste diezgan asi izteica pārmetumu par mūsu dzīves modeli, kurā omīte dzīvo viena un tiek katru dienu apciemota. "Kā, omīte dzīvo viena? Jums ir jādomā risinājums, šādi dzīvot jūs vairs nevarat." Lieki teikt, ka noraudāju visu pēcpusdienu, pārmetu sev gan par nepietiekamu palīdzēšanu, gan arī to, ka omei bija insults, vārdu sakot, visu.

Omīte diezgan labi atkopās no insulta, kustību un runas traucējumi nebija paliekoši, taču domāšana, kura jau tāpat bija tāda, ka par zāļu iedzeršanu katru rītu bija jāatgādina, kļuva vēl rimtāka un lēnāka. Pēc pāris nedēļām slimnīcas aprūpes nodaļā kļuva skaidrs, ka viena viņa tiešām vairs nevarēs dzīvot.

Un sākās pats interesantākais posms šajā aprūpes sāgā. Līdzīgi laikam jūtas ģimenes, kurās kāds ir saskāries ar vēzi, ģimenes, kurās dzimst bērni ar īpašām vajadzībām, ģimenes, kuras sastopas ar sevišķi izaicinošiem dzīves apstākļiem un kurām jādomā, kā dzīvot tālāk. Tu dzīvo normālu dzīvi, līdz notikumi spiež uzzināt daudz jauna, mācoties dzīvot citādi. Vienotas informācijas par iespējām, kā dzīvot tālāk, nav.

Ne slimnīcā, ne vietējā sociālajā dienestā, ne šķietami visu zinošajā gūglē. Tikai mutiski, bet ne vienmēr noderīgi padomi no sērijas "man teica, ka…". Visa informācija pašam jāmeklē un jāprot izanalizēt. Ir labi, ja "pazīsti kādu, kurš pazīst kādu", labi, ja draugu, kolēģu, radinieku lokā ir kāds, kurš šim procesam jau ir gājis cauri, lai padalītos ar padomiem, kur iet, kam un ko prasīt, kas pienākas un ko vēl vajag nokārtot. Visu cieņu medicīnas personālam, bet slimnīcas aprūpes nodaļā, kas it kā būtu lētākais un tajā mirklī arī labākais variants, savu omīti atstāt nespēju. Palātās gulēja pa trim, četrām, pat piecām dāmām, no kurām dažas nerunāja un vispār nekustējās, gaisotne ļoti skumja, drūma, nomācoša, nodrošināts tikai pats aprūpes minimums, kas visbiežāk aprobežojās ar fiziskā ķermeņa aprūpi. Turklāt tobrīd valdīja stingri apmeklēšanas ierobežojumi – savu omi drīkstēju apciemot tikai reizi nedēļā uz 30 minūtēm. Protams, pamatlietas tur tiek nodrošinātas – pacientus gan pabaro, gan nomazgā, pa reizei aprunājas, taču man šī vieta ļoti asociējās ar mūsu tautā labi iesakņojušos priekšstatu par tā sauktajām nabagmājām jeb nespējnieku patversmēm, kurās pirms 100 gadiem dzīvoja tie seniori, kuriem nebija ģimenes un naudas. Intuīcija un sirdsapziņa teica: ja atstāšu omīti tur, tas tikai paātrinās beigu sākumu. Un to, protams, mīloša ģimene saviem mīļajiem nekad nenovēlētu.

Tāpēc sākām intensīvi domāt par alternatīvām iespējām. Personīgais aprūpētājs? Kādam no mums paņemt omi pie sevis? Pansionāts? Kur, kad, cik tas maksās, kā tas vispār notiek? Dažu nedēļu laikā izpētīju visdažādākās iespējas, izrunājos gan ar sociālajiem darbiniekiem, gan, protams, ar radiniekiem. Dzīvošana pie kāda no mums būtu vissirsnīgākā iespēja, taču praktiskajā dzīvē... Jā, ja ļoti pacenstos, varētu omītei atvēlēt guļvietu dzīvojamajā istabā uz dīvāna un paralēli savam darbam un diviem pirmsskolas vecuma (sešus un nepilnus divus gadus veci) bērniem mēģināt par viņu kvalitatīvi parūpēties. Tā man sākumā likās vienīgā dzīvē īstenojamā iespēja, jo tā runāja sirdsapziņa, taču ātri vien sapratu, ka dzīvē tas vienkārši nestrādās. Es nevaru vienlaikus mainīt pamperus gan viengadniekam, gan omītei, es nevaru kvalitatīvi strādāt, nevaru omīti izgrozīt, mazgāt, barot, pilnvērtīgi aprūpēt, neatņemot pamatlietas savai ģimenei, par sevi nemaz nerunājot. Un tieši tāpat bija arī visiem pārējiem manā ģimenē: darbs, bērni, ierobežota dzīvojamā platība vai pašiem savas veselības problēmas.

Meklējām tālāk. Privātais aprūpētājs. Kur meklēt? Cik tas maksā? Cik bieži un kādā kvalitātē veic šos pienākumus? Sākotnēji šķita, ka tas būtu labākais variants, lai omīte varētu dzīvot savās mājās, turpinot saņemt pienācīgu aprūpi gan no profesionāļiem, gan uzmanību no ģimenes. Taču realitātē saskārāmies ar to, ka aprūpētāji lielākoties strādā pa dienām, pat tikai dažas stundas dienā, diennakts aprūpe ir teju neiespējama vai nesamaksājami dārga. Taču veselības stāvokļa dēļ arī naktīs mēs omīti vairs nevarējām atstāt nepieskatītu. Tad nonācām pie pēdējā varianta – pansionāta. Jau vārds vien izstaro kaut kādu negatīvu enerģiju, vai ne? Nu, vismaz manā idealizētajā "love is all you need" pasaulē. Sākotnēji netiku galā ar milzīgo vainas apziņu, jo likās, ka tā ir tāda kā cilvēciska nodevība, kā apliecinājums nemīlestībai. Nu, kā jau liela daļa sabiedrības šādās situācijās mēdz teikt: nogrūda pansionātā. Ļoti pretrunīgas izjūtas, taču faktiski beigās tas izrādījās vienīgais izskatāmais variants. Dažādu sakritību dēļ nonācām pie diezgan dārga (apmēram 30 eiro diennaktī), taču daudzējādā ziņā vislabākā iespējamā varianta: jaunas, skaistas telpas, motivēti, sirsnīgi, uzmanīgi darbinieki, vadība, kas iedvesmojusies no attīstītāku valstu pansionātu piemēriem, skaista mazpilsēta, zaļa vide, dažādas nodarbības un aktivitātes senioru sadzīvē (sākot ar muzikālām nodarbībām un beidzot ar sirsnīgiem svētku pasākumiem), visi ārējie apstākļi patiešām apmierinoši. Vismaz salīdzinājumā ar to, kāds priekšstats par pansionātiem un veco ļaužu aprūpes namiem bija radies, šeit sajutos par kripatu vieglāk, jo, mūsuprāt, bijām atraduši patiešām labāko iespējamo variantu. Viņa tur dzīvo jau vairāk nekā pusgadu. Neapgalvošu, ka ome tagad jūtas ļoti laimīga, taču reizēm ir grūti saprast, kā viņa vispār jūtas. Noteikti tā nav viņas laimīgākā vieta un laiks šajā mūžā, taču esmu pamanījusi un ļoti novērtēju, kā pansionāta darbinieki viņu ir iepazinuši, kā stāsta par viņu un rūpējas. Tā patiesi ir individuāla pieeja, gādība un uzmanība. Tas mūs nomierina. Protams, tā nav ģimene, tomēr ar laiku oma tur ir iejutusies.

Cits jautājums, par kuru varētu atsevišķu pētnieciskās žurnālistikas rakstu sagatavot, ir senioru aprūpes izmaksu segšana šajā valstī. Arī tam izrakos cauri un sapratu, ka būt pensionāram Rīgā vai Tukumā ir daudz izdevīgāk, jo šīs divas pašvaldības ir vienīgās mūsu valstī, kuras senioriem sedz pansionāta izdevumus arī tad, ja ģimene izvēlas kādas citas pašvaldības teritorijā esošu aprūpes namu. Protams, katra pašvaldība iespēju robežās saviem deklarētajiem pensionāriem kaut ko nodrošina, taču lielākoties tas tiešām ir minimums. Tāds klasisks rezultāts – ja gribas kvalitatīvāku pakalpojumu, tas noteikti maksās dārgāk, taču tikai katrs pats var sarēķināt, ko var atļauties. Pensija plus tuvinieku piemaksas, citādi nesanāk.

Jā, var diskutēt, kā mēs, maksājot naudu, apklusinām savu sirdsapziņu. Vēl joprojām tomēr jūtos vainīga, ka esam omīti ielikuši veco ļaužu namā, jo tādu spiedienu veido sabiedrībā iesakņojušies uzskati, kuriem trūkstošās garšvielas piešķir manis pašas iekšējā sajūta. Katru reizi, kad apciemoju omīti, jūtu smagumu sirdī un mājupceļā domāju par to, kā tas būs, kad būšu viņas gados un viņas stāvoklī. Kā viņa jūtas? Vai šāds dzīves noslēgums man pašai patiktu? Un varu godīgi atzīt, ka līdz galam jau ne. Ideālajā pasaulē gribētu pavadīt mūža nogali savās mājās vai vismaz vietā, kur tā jūtos. Kopā ar saviem mīļajiem: bērniem, mazbērniem, draugiem. Taču zinu arī, ka nekad negribētu būt nekāda veida apgrūtinājums saviem bērniem un mazbērniem. Tāpat arī zinu un ar tīru sirdsapziņu varu apgalvot, ka nevienā brīdī neesmu meklējusi tā saukto vieglāko ceļu, risinot omītes aprūpes jautājumus, taču tik un tā nonācu pie šāda rezultāta. Pie mazākā ļaunuma? Es tā negribētu teikt, jo mūsu izvēlētajā pansionātā strādā patiesi sirsnīgi, profesionāli cilvēki, kuri savu pienākumu ietvaros dara visu, lai klienti justos tik labi, cik vien labi var justies gan fiziski, gan emocionāli. Un tas, kā mēs tiekam galā ar savām personīgajām sajūtām, ir katras ģimenes lieta.

Īsāk sakot, pēc saviem septiņiem aprūpes risināšanas lokiem nonācu tur, kur nebiju domājusi, ka jebkad nonākšu. Un savā ziņā esmu pārsteigta par to, kādus lēmumus esmu pieņēmusi, samierinoties ar tiem. Gribu iedrošināt citus nebaidīties, meklēt, domāt un darīt. Protams, katrā ģimenē veidojas citas saites, noteikumi, vērtības. Kur cilvēka sirds un labsajūta iesaistīta, nekas nav tikai melns vai balts, ir tik daudz pustoņu. Tomēr arī tiem var izkulties cauri, nepazaudējot sevi, nedarot sev pāri, nesāpinot otru, vienkārši parūpējoties par labāko iespējamo scenāriju. Un tas ir atkarīgs no tik daudziem subjektīviem faktoriem, ka nevajag tērēt laiku, baidoties par greiziem viedokļiem. Pēc savas pieredzes varu teikt, ka daudzās situācijās mājīgs pansionāts, kur pieejams pilns serviss un nedalīta uzmanība, ir daudz labāks risinājums par dzīvošanu šaurās istabās kāda tuvinieka mājoklī, kur vēl tik daudz citu pienākumu, cilvēku, norišu un darbu, ka pilna aprūpe un siltas attiecības gluži vienkārši nav vairs iespējamas.