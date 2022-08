Raimonds Pauls par atteikšanos no alkohola: viss varēja beigties ļoti bēdīgi

Maestro Raimonda Paula daiļrade un plašā atpazīstamība jautājumus neprasa, tāpat viņa nostāja par atteikšanos no alkohola 26 gadu vecumā. Šo lēmumu viņš raksturo kā vienu no vissvarīgākajiem savā dzīvē, turklāt tajā brīdī arī sagājis kopā ar sievu. Taujāts, kā izdevās izrauties no grādīgā nagiem, maestro vienmēr atbild vienā vārdā: "Nedzeriet!" Savās atmiņās par nozīmīgo lēmumu viņš dalās "Radio SWH" raidījumā "Ar dziesmu par dzīvi".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Es nezinu, kurā momentā tā apgaismība nāca," atklāti stāsta Pauls. "Viss varēja ļoti bēdīgi beigties. Es biju iegājis zināmā mērā, ar ko viens otrs no maniem draugiem, mūziķiem tā arī netika vaļā un aizgāja bojā. Un talantīgi cilvēki. Ne tikai mūziķi un aktieri. Varbūt man "aizgāja" arī tas, ka vienu laiku ārstējos un redzēju tās šausmas, kas notiek ar cilvēkiem, kam dzeršana palikusi par kaut kādu nepieciešamību."

Maestro turpina: "Brīnumainā kārtā mēs tur sagājām kopā ar manu sievu. Kā viņa to izturēja toreiz, – tas ir vispār kaut kāds brīnums." Abi atceroties, ka paziņas aicinājuši uz kāzām un stāstījuši par viesu skaitu, piemēram, 100 vai 150. "Mēs savā starpā saskatāmies un atceramies, ka mums nebija. Man pat nebija naudas, ko pudeli alu iedzert," atklāj Pauls. "Vajadzēja liecinieku, tad es laikam kaut kādu sētnieku atradu. Tas nav teātris, tā ir realitāte."

"To varu uzskatīt par savā dzīvē vienu no vissvarīgākajiem notikumiem, – ka no tā visa izgāju ārā. Es zinu, cik man bija baigi grūti," par lēmumu nelietot alkoholu atklāj maestro. "Vakarā gāju Rīgā, centrā garām "Skapim", un es zinu, ka tur iekšā viss iet vaļā. Un man ir jāpaiet garām. Viegli tas nebija. To es varu bez kaut kādas liekulības, bez kaut kādām falšībām pateikt, ka neesmu pat alu iedzēris." Paulam bieži jautā: "Kā jūs tikāt no visa vaļā?" Uz ko viņš norāda: "Atbildes nav, tur ir viens vārds – nedzeriet!""

Pilnu raidījuma ierakstu vari klausīties šeit.