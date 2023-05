Izkustēšanās nevar būt sods! Kā fiziskās aktivitātes padarīt par savu ikdienu

Skaidra lieta, pieņemt lēmumu sportot ir vieglāk, nekā atrast motivāciju šo apņemšanos ilgtermiņā pildīt. Arī vislabākajiem nodomiem ir nepieciešams spēks, pārliecība un motivācija. Tas, kas šķita iespējams pirms pāris dienām vai nedēļām, var ilgtermiņā pārvērsties par kaut ko neiespējamu. Ērti un viegli ir vainot darbu, ikdienu un citas rūpes, tomēr, kā atgādina fitnesa trenere, sporta kluba "MyFitness" grupu treneru vadītāja Ance Olte: "Kustības ir par to, vai mīlam sevi un vai gribam justies labi. Cilvēkam visa aktivitāte un kustība ir nepieciešama tieši tamdēļ, lai varētu kvalitatīvi baudīt citas lietas dzīvē."

"Ieraugi tramvaju un gribi uz to paspēt, kāda ir sajūta, iekāpjot transportā, nespēt paelpot? Vai tirgū nopirktos kartupeļus nevari aiznest līdz automobilim, jo saproti, ka sāp mugura? Ka nevari darbā nosēdēt? Koncertā nostāvēt? Kāda tad ir sajūta? Droši vien nav baigi forši. Sportiskās aktivitātes ir par to, vai mēs sevi mīlam un gribam justies labi. Vai gribas uzspēlēt sētā futbolu ar bērniem? Gribas! Negribu sēdēt malā, vienreiz iespert pa bumbu un nākamajā dienā ar izmežģītu gūžu iet pie ārsta! Arī dīvānā sēdēt un skatīties seriālu ir patīkamāk, ja pirms tam ir noskriets "piecītis". Tas neaizņems tik daudz laika, tas ir stāsts par prioritātēm," "MyFitness" grupu treneru vadītāja Ance Olte iedvesmo un no savas profesionālās pieredzes atklāj, ko darīt un ko pavisam noteikti ne, lai sportiska rakstura treniņus padarītu par sava dzīvesveida sastāvdaļu, nevis kampaņveidīgu īstermiņa izaicinājumu.

Kur ir problēma?