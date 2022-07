Infektoloģe un hepatoloģe: Latvijā C hepatītu pieveiksim ar inficēto atrašanu

Latvijā tagad C hepatītu iespējams izārstēt pilnībā apmēram 95 procentos gadījumu, jo ir modernas, efektīvas zāles, un šāds Pasaules Veselības organizācijas (PVO) mērķis ir reāli sasniedzams, paplašinot skrīninga apmērus, uzskata Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) stacionāra "Latvijas Infektoloģijas centrs" (LIC) Aknu slimību nodaļas vadītāja un Latvijas Infektologu, hepatologu un HIV/AIDS speciālistu asociācijas (LIHHASA) viceprezidente, asoc. prof. Ieva Tolmane.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Mērķi līdz 2030. gadam izskaust C hepatītu kā nopietnu draudu iedzīvotāju veselībai starptautiskā mērogā nospraudusi Pasaules Veselības organizācija (PVO), kura 28. jūliju noteikusi kā Pasaules hepatīta dienu.

Ielaista C hepatīta riski

Kā infekcijas slimība C hepatīts ir hronisks iekaisums aknās, ko izraisa C hepatīta vīruss (HCV). Šis vīruss pēc akūtas inficēšanās ļoti bieži pāriet hroniskā procesā, bet organisms pats no vīrusa neatbrīvojas. Turpinās hronisks iekaisums, tiek bojātas aknu šūnas, vīruss vairojas, inficē nākamās šūnas, un ilgstošā laika periodā, aknās sāk izgulsnēties saistaudi, veidojas fibroze, kas pēc laika var novest līdz aknu cirozei, apraksta Tolmane.

"Ciroze jau ir slimība, kas ir neatgriezeniska un ko pilnībā izārstēt nevar. Cirozes gaitā aknās saaug saistaudi, un līdz ar to aknas nevar izpildīt savas funkcijas, bet aknas mums ir lielākā organisma laboratorija, tā gan sintezē ļoti daudzas organismam svarīgas lietas, gan izvada, gan metabolizē, pārstrādā, un, ja aknu funkcija ir ievērojami traucēta, tad no cirozes cilvēks var arī nomirt," skaidro ārste.

Otrs smagu seku risks jebkuram cirozes pacientam ir aknu vēzis. Ja izveidojusies ciroze, tad pieaug arī aknu vēža risks, kas arī ir nopietns drauds turpmākajai dzīvei.

"C hepatīts pats par sevi nerada lielas problēmas cilvēkam, bieži vien to nemaz nejūt. Tas var noritēt bez jebkādiem simptomiem. Retākos gadījumos var būt neliels nogurums, izsitumi, miega traucējumi vai depresīvs noskaņojums, bet pārsvarā to nejūt. Ja šī slimība savlaicīgi nav atklāta, cilvēks to sajūt tikai tad, kad jau ir izveidojusies ciroze, turklāt ne sākuma stadijā, bet tad, kad aknas jau strādā slikti, un palīdzēt ir ļoti grūti. Tāpēc ir svarīgi C hepatītu diagnosticēt savlaicīgi, un mūsdienās tas ir labi ārstējams," skaidro ārste.

Izārstējama hroniskā slimība

Slimība ir hroniska tad, ja tā turpinās ilgāk nekā sešus mēnešus, daudzos gadījumos visu atlikušo mūžu. Šajā ziņā mūsdienās C hepatīts ir viena no ļoti retajām hroniskajām slimībām, kuru iespējams izārstēt pilnībā – tā, ka izzūd C hepatīta vīruss, un cilvēks vairs nav infekcijas avots. Katrs izārstētais cilvēks ir ieguvums pats sev un arī sabiedrībai kopumā, un tāpēc PVO mērķis ir reāli sasniedzams, uzskata Tolmane.

"Agrāk tika izmantotas "smagas", injicējamas zāles, ar daudzām blaknēm un zemāku efektivitāti, un ne visus varējām izārstēt. Kopš 2016. gada mēs ar ļoti labām, efektīvām zālēm izārstējam 95-98 procentus pacientu," pauž ārste.

Foto: Privātais arhīvs

Fotogrāfijā – Ieva Tolmane.

Taču tik sekmīgi rezultāti iespējami vien tad, ja C hepatīts ir konstatēts savlaicīgi – pirms aknu cirozes sākšanās. Bet līdz tam cilvēks parasti ir pie labas pašsajūtas, kamēr ciroze attīstās 10-15 gadu laikā. Vienīgais sekmīga iznākuma veids ir laikus pārbaudīties uz C hepatītu.

Problēmas atrisina skrīnings

"C hepatītu mēs varam izārstēt laikā no diviem līdz trim mēnešiem, atkarībā no stāvokļa un atbilstošās ārstēšanas shēmas, turklāt zāles ir pilnībā valsts apmaksātas un ļoti efektīvas, savukārt ārstēt mēs varam tikai tos, kuri ir diagnosticēti," uzsver Tolmane.

Diemžēl ir daudz cilvēku, kas neiet pie ģimenes ārsta, jūtas labi, viņiem viss ir labi. Bet vienalga vismaz reizi gadā savu veselību pie ģimenes ārsta vajadzētu pārbaudīt. Un parasti ikgadējā izmeklējumā tests uz C hepatītu nav iekļauts, tāpēc, ja tas nekad nav darīts, jāpalūdz ģimenes ārstam to iekļaut vai arī izmantot kādu no citām pārbaudes iespējām.

Pārbaudīties uz C hepatītu patlaban iespējams četros veidos – nododot asinis kā donoram, jo visi donori tiek testēti uz B un C hepatītu un HIV infekciju, veikt testu HIV profilakses punktos, kas ir anonīmi un bez maksas visā Latvijā (vietas var atrast SPKC mājaslapā), ar ģimenes ārsta nosūtījumu un par maksu jebkurā laboratorijā, nododot anti-HCV testu. Ja anti-HCV tests ir pozitīvs, tas vēl nenozīmē, ka noteikti ir C hepatīts, tad nepieciešams apstiprināt pašu vīrusu, nododot asins analīzes. Ja atklāj C hepatītu, tad atliek to izārstēt, kas agrāk nebija tik vienkārši, bet šobrīd tas ir iespējams, uzsver ārste.

"Un ieteicams pārbaudīties pat tad, ja cilvēkam jau ir 70 vai 80 gadi, jo – mirt no cirozes – tā nav bauda. Tas nav tik mierīgi kā varbūt nomirt no infarkta. Mirt no cirozes ir ārkārtīgi smagi un ārkārtīgi grūti. Tā ir ļoti smaga slimība, ilgstoši mokoša un liels apgrūtinājums katram pacientam," brīdina Tolmane.