Jau 60 klases apņēmušās neveipot

Par elektronisko smēķēšanas ierīču lietošanu skolēnu vidū trauksmi cēluši kā pedagogi, tā arī kārtībsargi un dažādi speciālisti. Problēmu risināt nav vienkārši – daudzi turpina kaitīgos produktus lietot, par spīti pieaugušo sacītajam, nebaidās ne no policijas reidiem skolās, ne draudiem veselībai. Lai veicinātu to, ka pusaudži paši parūpējas par šo problēmas risināšanu, sākta klašu pieteikšanās kādam izaicinājumam.

Izaicinājumam "Nē – veipošanai! Jā – ceļojumam!" saņemti jau vairāk nekā 60 klašu un kursu pieteikumi. Tas nozīmē, ka aptuveni pusotrs tūkstotis skolēnu ir apņēmušies maijā 12 dienas nelietot nekādus smēķēšanas produktus. Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Sakss Konstantinovs atzīst: "Tās ir tikai divas nedēļas. Mēs neprasām pusaudzim pieņemt kaut kādus lēmumus uz visu dzīvi. Divas nedēļas ir plus, mīnus tas laiks, ko katrs var izturēt. Mēs palīdzēsim šajā ceļā."

Izaicinājumā iesaistītajiem skolēniem bez "nē" teikšanas kaitīgo vielu lietošanai būs arī jāveic dažādi uzdevumi, piemēram, jāklausa 30 minūšu stāstījums par tā saucamajiem veipiem, jāveic ieraksts "NĒ klases" plakātā. Konstantinovs: "Skaidrs, ka ne jau mūsu mērķis ir pieķert kādu vienu, kurš, iespējams, tomēr pa kluso kaut kur uzveipos. Protams, mēs ceram, ka viņi tā nedarīs. Tas mērķis ir tiem visiem pārējiem, tiem 99%, kuri ir apņēmušies, iedot informāciju."

Plānots, ka pedagogi un pieteiktās izglītības iestādes apgūs tehnikas un metodes, kā palīdzēt pusaudžiem samazināt veipošanu. Konstantinovs saka: "Pašiem skolēniem, gan arī skolai dot to sajūtu, ka nav obligāti visi pasākumi jāveido ar tādu ar tādu kontroles funkciju, jo tā mums valstī netrūkst. Mēs zinām no pētījumiem, no citu valstu pieredzes, ka tās nav pārāk efektīvas. Tām ir jābūt blakus otrai lietai, kurā mēs ar skolēniem sarunājamies, kurā mēs ar viņiem runājam kā līdzīgiem un kurā mēs viņiem pašiem dodam iniciatīvu."

Arī Valsts policijā par atkarību izraisošo vielu lietošanu nepilngadīgo vidū norāda, ka problēmas mazināšanā nepieciešama vispusīga pieeja, vēršot pasākumus gan uz vielu pieejamības mazināšanu, gan uz lietošanas mazināšanas programmām un pasākumiem. "Vidēji Valsts policija mēnesī veic ap 20 profilaktiskiem kontroles pasākumiem, lai mazinātu aizliegto vielu pieejamību mācību iestādēs. 2022. gadā Valsts policija konstatējusi, ka skolu vidē ar smēķēšanu vai smēķēšanas produktu, izstrādājumu glabāšanu saistītie gadījumi ir bieži sastopami, un aptuveni 68% gadījumi saistīti tieši ar augu smēķēšanas produktiem un elektroniskām smēķēšanas ierīcēm, uzpildes tvertnēm un to šķidrumiem."

Jāpiemin, ka maija beigās Latvijā norisināsies pirmās Pusaudžu dienas, kuru laikā arī paziņos uzvarētājklasi, kuras "nē" būs bijis spēcīgākais, saņems galveno balvu – trīs dienu ilgs ceļojumu uz Igauniju visai klasei.