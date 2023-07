Jauna ēra dzemdniecībā? Ko mainījusi epidurālās analgēzijas pieejamība

Lai arī kopējais epidurālās analgēzijas (EA) izmantošanas skaits dažādās ārstniecības iestādēs atšķiras, piemēram, pagājušajā gadā Rīgas Dzemdību namā (RDZN) tie bija ap 50% no visām dzemdībām, bet Vidzemes slimnīcā – tikai 4,8%, tomēr vērojama tendence, ka, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, EA izmantošana dzemdībās pieaug. To ietekmējusi EA pieejamība – kopš pagājušā gada augusta tā ir valsts apmaksāta jebkurai grūtniecei, kas to vēlas. Vai līdz ar valsts apmaksātu atsāpināšanu ir atrisinājies jautājums par laicīgu tās pieejamību? Vai līdzās ieguvumiem paaugstinājušies dzemdību sarežģījumu riski, ko var saistīt ar EA izmantošanu?

Uzzināsim arī, kā ārsti uzlabojuši EA izmantošanu, lai sieviete dzemdību laikā negulētu un dzemdību stimulēšana, kurai ir arī savi riski, nebūtu jāpielieto visām EA saņēmušajām sievietēm.



Lai salīdzinātu EA lietošanas izmaiņas dažādās dzemdību iestādēs, lūdzām tām iesniegt datus par periodu no 2022. gada augusta (kopš EA tiek valsts apmaksāta jebkurai dzemdētājai pēc viņas vēlēšanās) līdz šī gada maijam vai jūnijam un par šādiem periodiem vienu un divus gadus agrāk. Kā redzams, procentuāli pieaugums pret iepriekš izmantoto EA konkrētajās iestādēs ir no 50 līdz 253 procentiem jaunākajā periodā! Šāds pieaugums, salīdzinot ar tādu pašu 2020.–2021. gada periodu, ir vērojams Rīgas Dzemdību namā (RDZN), kur notiek lielākais daudzums dzemdību Latvijā.

"Kopumā 2022. gadā (ieskaitot periodu, kad EA vēl nebija bez maksas) mūsu dzemdību iestādē EA tika izmantota 52% dzemdību, šogad tie varētu būt līdz 60% no visām dzemdībām, salīdzinoši: 2018. gadā tie bija nedaudz vairāk nekā 30%," stāsta RDZ galvenā ārste Dace Rezeberga.