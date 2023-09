Joprojām lipīgs: cik ilgi izolēties pēc saskares ar Covid-19, un vai vērts vakcinēties

Ko darīt, ja esi saslimis ar Covid-19? Vai kontaktpersonām jāievēro pašizolācija? Vai ir jēga vakcinēties? Pieaugot saslimstībai, atkal aktuāla ir virkne jautājumu par to, kā rīkoties, nonākot saskarē ar Covid-19.

Sazinies ar ārstu un ievēro pašizolāciju

Lai arī vairs nenotiek tik intensīva testu veikšana un tiek ziņots, ka kovids jau kļuvis par ikdienas vīrusu, kāds ir, piemēram, gripa, der atcerēties, kas tas joprojām ir ļoti lipīgs un cilvēkiem, kas cieš no hroniskām slimībām, var būt bīstams. Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pārstāve Ilze Arāja skaidro, ka galvenās vadlīnijas cilvēkiem, kas saslimuši ar Covid-19, ir nemainīgas, proti, slimības laikā ir jāizvairās no kontakta ar sabiedrību. To, cik ilgs laiks jāpavada mājās, nosaka ģimenes ārsts. "Persona ārstējas ģimenes ārsta uzraudzībā," skaidro speciāliste.