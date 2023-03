Kā atpazīt bīstamu dzimumzīmi

Lai gan dzimumzīmes un ādas izmaiņas ierasti pamanām gada siltajos mēnešos, par savas ādas veselību ir jārūpējas visa gada garumā. Lielākoties uztraukumam nav pamata, taču mēdz gadīties, ka dzimumzīmes liecina arī par kādu nopietnāku ādas slimību. Šis ir viens no agresīvākajiem ādas vēžiem, un mirstība ir augsta.

"Ir vērojama tendence, ka uzmanība ādas veidojumiem, dzimumzīmēm un dažāda veida novirzēm no normas tiek pārsvarā pievērsta vasarā, kad āda tiek pakļauta intensīvākam ultravioletajam (UV) starojumam. Ir svarīgi atcerēties, ka dažādu ādas saslimšanu attīstība var notikt arī gada tumšajos mēnešos, jo ar UV starojuma ierosināts ādas vēzis un tā pazīmes var parādīties arī ziemā. Tādēļ jebkurā gadalaikā ir vērts veltīt laiku savu ādas veidojumu apskatei un nepieciešamības gadījumā arī dermatologa vizītei. Sekot līdzi dzimumzīmēm un ādas veidojumiem pašu spēkiem ir viegli, jo mūsdienu tehnoloģijas ļauj aizdomīgus veidojumus novērot attīstībā tos fotografējot ar savu mobilo telefonu. Uzņemtie attēli pēc tam īpaši noderēs dermatologa vizītes laikā, lai pēc iespējas ātrāk un efektīvāk noteiktu tālāko ārstēšanas gaitu," skaidro "Gjensidige Latvija" veselības, ceļojumu un nelaimes gadījumu atlīdzību nodaļas ārsts – eksperts Artis Lapsiņš.

Kā atpazīt nelabvēlīgu dzimumzīmi, ādas veidojumu

Lai izvairītos no laikus neatklāta nelabvēlīga ādas veidojuma, ieteicams vismaz reizi trīs mēnešos mājas apstākļos pārbaudīt un novērot savu ādu un dzimumzīmes. Visveiksmīgāk to darīt uzreiz pēc mazgāšanās, skatoties spogulī un kārtīgi apskatot visu savu ķermeni. Ja kādu vietu ir grūti saskatīt, vērts talkā saukt dzīvesbiedru.

Divas galvenās metodes ādas veidojumu pašnovērtēšanai ir ABCDE metode un "neglītais pīlēns". ABCDE metodē izvērtē veidojuma simetriskumu, robežu, krāsu, izmēru un izmaiņas. Veidojums var kļūt tumšāks, mainīt krāsu vai pat būt ar dažādu krāsu apvidiem. Nekaitīgas dzimumzīmes ir apaļas vai ovālas formas, ar gludām malām, bet ļaundabīgi veidojumi neskaidrām robežām, asimetriski. Līdz ar to, ja pamani, ka veidojums ir mainījusi formu vai izskatās nevienmērīgs, kā arī palicis lielāks un citādāks – dodieties to pārbaudīt. Neglītā pīlēna metode strādā līdzīgi. Ja veidojums ļoti atšķiras no citiem un "izlec" uz to fona, tad arī šādu veidojumu vēlams pārbaudīt. Ļoti bīstami ir veidojumi, kuru virsmā bez traumas veidojas kreveles, asiņošana – tos nekavējoties nepieciešams pārbaudīt.

Daudzas no minētajām pazīmēm var liecināt par melonomas, bazaliomas vai cita ādas vēža attīstību. Tās ir dzīvībai bīstamas ādas slimības, taču ir vieglāk ārstējamas un pat pilnīgi izārstējamas, ja tiek laikus atklātas. Dermatologa apmeklējumu biežums atkarīgs no ādas tipa, dažādiem riska faktoriem, bet jebkuram vēlams, ja dermatologs nekad nav apmeklēts.

Dzimumzīmju veidošanās un labdabīgas dzimumzīmes

Labdabīgu dzimumzīmju veidošanās ir saistīta ar vairākiem faktoriem – pārmantotām tendencēm veidoties dzimumzīmēm, ko nosaka mūsu individuālā ģenētika, un vides faktoriem. Piemēram, ultravioletā saules starojuma ietekme uz ādu. Uz pieauguša cilvēka ādas parasti ir 10-40 dzimumzīmes, bet dažkārt to skaits var sasniegt 100 un vairāk. Jāuzsver, ka cilvēkiem ar ļoti daudz dzimumzīmēm ir lielāks risks saslimt ar melanomu, un tā var veidoties gan no šīm dzimumzīmēm, gan ādā citviet.

Dzimumzīmes un citu veidojumu noņemšana

Atklāta ļaundabīga ādas veidojuma gadījumā ārsts izvērtē, vai turpināt to uzraudzīt un pacientam veikt atkārtotu vizīti, vai uzreiz no veidojuma atbrīvoties. Visbiežāk ādas veidojumi tiek noņemti ar ķirurģisku izgriešanu jeb ekscīziju. Pēc veidojuma izgriešanas tiek veikta histoloģiskā pārbaude, kuras laikā iegrieztais veidojums tiek izmeklēts ar mikroskopu laboratorijā un tiek noteikta gala diagnoze.

Ja veidojums ir skaidri redzams ādas virsmā un labdabīgs, tad to ir iespējams noņemt, izmantojot lāzeri, šķidro slāpekli vai ar speciāliem medikamentiem. Taču, ja pirms šīs ārstniecības nav tikusi veikta veidojuma biopsija, tad var nebūt iespējams noteikt, vai tas bijis labdabīgs, tādēļ pirms šādas ārstniecības bieži tiek veikta biopsija.

Kā pasargāt savu ādu?

Lielākais ādas vēža un daudzu saslimšanu ierosinātājs ir ultravioletais (UV) starojums. Tādēļ, lai pasargātu savu ādu no nopietnām kaitēm un novecošanas, no tā ieteicams maksimāli izvairīties. Karstās vasaras dienās uzturēties ēnā, izvēlēties apģērbu ar garām piedurknēm un garām bikšu starām, kā arī lietot cepures ar platu malu, kas noēnos seju. Tāpat nedrīkst aizmirst par jutīgo ādu ap acīm, kuru pasargās regulāra saulesbriļļu lietošana. Izvēloties saulesbrilles, pievērs uzmanību stikliņu pārklājumam, lai tās tiešām aizsargā pret kaitīgo UV starojumu. Noderīgs rīks UV radītā riska novērtēšanai ir UV radiācijas indekss.

Ikdienas higiēnā, tāpat kā tīrīt zobus divas reizes dienā, būtu jāievieš saules aizsargkrēms. Aizsardzību var nodrošināt produkti, kuru sastāvā ir UV starus bloķējošas vielas, un šādus produktus apzīmē ar SPF – saules aizsardzības faktors. Jāņem vērā, ka dienas laikā saules aizsarglīdzeklis ir arī jāatjauno un atkārtoti jāuzklāj, jo svīstot, berzējot ādu, kustoties tas nolobās un aizsardzība zūd. SPF vērtība aprēķināta aizsarglīdzekļu testos, un tā raksturo ādas apdeguma veidošanās aizkavēšanos un saistīta ar produkta spēju atstarot vai absorbēt UV starus. Piemēram, SPF 50+ bloķē 98 procentus UV starojuma, bet SPF 15+ vien 93.3 procentus, tādēļ SPF 15+ produktus var lietot, kad saule nav tik intensīva vai saulē jāuzturas īsāku brīdi.

Sievietēm, kas ikdienā lieto kosmētiku, tas varētu šķist izaicinoši, bet arī dekoratīvās kosmētikas zīmoli ir spēruši lielu solim pretim ādas aizsardzībai, un daudzi produkti šobrīd sniedz aizsardzību attiecīgi uz produktiem tiek norādīta SPF vērtība. Lūpas ir sevišķi jutīga āda zona, un uz tām vēlams lietot lūpu balzāmu ar SPF. Svarīgi uzklāt aizsarglīdzekli pietiekamā daudzumā, jo bieži aizsarglīdzekļi tiek uzklāti pārāk plānā kārtā un nedod paredzēto efektu.