Kas vērtīgs smiltsērkšķī, un kad tā sulu lietot ar apdomu

Smiltsērkšķu sula jau izsenis tiek saistīta ar veselības uzlabošanu. Kas tajā ir tik vērtīgs un vai pēc vienādām rekomendācijām skābeno "zelta" ogu ieteicams lietot ikvienam, skaidro uztura speciāliste Lizete Puga.

Tiek uzskatīts, ka smiltsērkšķu dzimtene ir Centrālāzija, kur tas aug savvaļā. Smiltsērkšķi tiek plaši kultivēti kā vērtīgs vitamīnu avots, ārstniecisks un dekoratīvs augs. Latvijā visbiežāk tiek audzēts pabērzu smiltsērkšķis tā latīniskajā nosaukumā 'Hippophaë rhamnoides', kas tulkojumā nozīmē "spīdošs zirgs", jo sena leģenda vēsta, ka novārdzināti zirgi, ēdot smiltsērkšķu dzinumus, atkopušies tā, ka pat spalva sākusi lāsmot saulē.

Kas smiltsērkšķi padara augstvērtīgu

Smiltsērkšķi padara augstvērtīgu to sastāvs, jo, salīdzinot ar citām ogām, šīs ogas var izmantot gan kā labo taukvielu avotu, gan arī kā minerālvielu, antioksidantu un vērtīgu vitamīnu avotu. Tostarp smiltsērkšķis satur salīdzinoši daudz olbaltumvielu. Savukārt smiltsērkšķu sulas sastāvā ir 18 no 22 zināmajām aminoskābēm, puse no tām ir neaizstājamas, līdz ar to ir būtiskas cilvēka organismam, padarot šīs ogas par vērtīgu uzturvielu avotu un arī iemīļotu produktu augu valsts raciona cienītāju vidū.

Vēl būtiski minēt, ka smiltsērkšķa sastāvā atrodas vieni no spēcīgākajiem antioksidantiem –likopēns, zeaksantīns un karitinoīdi, kas piešķir smiltsērkšķim tik ļoti spēcīgi oranžo krāsu.

Kādas īpašības ir smiltsērkšķu koka mizas tinktūrā

Mizas tinktūras sastāvā ir flavonoīdi, miecvielas, fitoncīdi, ursolskābe, kas ir vērtīgi savienojumi cilvēka organismam. Savu īpašību dēļ smiltsērkšķa aktīvie savienojumi tiek plaši izmantoti medicīnā – sirds un asinsvadu slimību ārstēšanā, imūnās sistēmas stiprināšanai, audu reģenerācijas veicināšanā, piemēram, apdegumu gadījumā.

Lai arī smiltsērkšķu mizas tinktūra ir dabīgas izcelsmes, jāatceras, ka pirms tās lietošanas uzturā ir nepieciešams konsultēties ar savu ārstējošo ārstu vai speciālistu.

Lietošanai ikdienas uzturā

Vieni no lielākajiem ieguvumiem, lietojot smiltsērkšķus, ir pretiekaisuma un pretmikrobioloģiskā iedarbība, audu reģenerācijas veicināšana un imūnsistēmas stiprināšana, kā arī kardioprotektīvā iedarbība.

Uztura speciāliste teic, ka ar smiltsērkšķu sulu vai eļļu var papildināt savu ikdienas uzturu, taču jāņem vērā, ja ikdienā tiek lietoti medikamenti, kas palēnina asins recēšanu, kā, piemēram, antikoagulanti, var mijiedarboties ar smiltsērkšķi. Arī šeit der atgādināt par konsultāciju ar savu ārstu, pirms smiltsērkšķu lietošanas uzturā.

Vai "zelta" ogas iesakāmas arī bērniem

Smiltsērkšķi var lietot arī bērni. 100 ml sulas satur visu dienā nepieciešamo C vitamīna daudzumu bērnam vecumā no septiņiem līdz 10 gadiem, tamdēļ tas var būt lielisks veids, kā papildināt savu ikdienas uzturu ar vērtīgām uzturvielām un stiprināt organisma kopējās aizsargspējas, kā arī uzlabot ādas stāvokli, piemēram, pusaudžu vecumposmā.

Uzmanīgiem būtu jābūt alerģisko bērnu vecākiem, kuriem ir izteiktas reakcijas uz sarkanas krāsas augļiem un/vai dārzeņiem.

Apzinot smiltsērkšķu ogu vērtību, arī Latvijā smiltsērkšķu audzēšana kļūst arvien populārāka. Piemēram, smiltsērkšķu uzņēmums "ZELT" pirmos smiltsērkšķu kokus iestādīja 2016. gadā. Vairāk par uzņēmumu un smiltsērkšķu audzēšanas knifiem vari lasīt "Māja&Dārzs" intervijā.