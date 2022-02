Mirstības cēloņu sarakstā sirds un asinsvadu slimības ir pirmajā vietā visā pasaulē, un ne maza loma tajā ir viltīgajam holesterīnam. Šī organismam vajadzīgā un nepieciešamā viela, palielinoties tās līmenim asinīs, provocē aterosklerozes attīstību un paaugstina insulta un infarkta risku. Turklāt bez jebkādiem satraucošiem simptomiem. Taču ir arī labās ziņas – holesterīna līmeni bieži var kontrolēt.

Holesterīna līmeņa kontrole – uzticams veids, kā pasargāt sevi no sirds un asinsvadu slimībām. Ārsti iesaka holesterīnam sākt sekot pēc iespējas agrāk un ir pārliecināti, ka bieži vien holesterīna līmenis saistīts ar mūsu pārtiku un dzīvesveidu. Ko konkrēti vajadzētu celt galdā, no kādiem paradumiem būtu vērts atteikties, un vai ar uzturu vien varam koriģēt holesterīna līmeni? Par to portālam "Delfi" pastāstīja dietoloģe, Rīgas Stradiņa universitātes uztura programmu direktore Lolita Neimane.

Veselīga uztura šķīvis