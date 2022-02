Martā norisināsies bērnu mentālās veselības nedēļa 'Runā ar mani'

No 7. līdz 13. martam tiešsaistē norisināsies otrā bērnu mentālās veselības nedēļa ar mērķi izglītot vecākus un atbalsta personas par bērna mentālo veselību, kā arī informēt par resursiem, kur rast palīdzību Latvijā. Šogad sarunas, lekcijas un diskusijas vadīs speciālisti no Pusaudžu resursu centra, biedrības "Papardes zieds", centra "Marta" un "Dardedze", kā arī citi psihologi, psihoterapeiti un pedagogi. Lekciju ciklu "Runā ar mani" organizē biedrība "Debesmanna", un visi notikumi ir bez maksas un noritēs attālināti.

Bērnu mentālās veselības nedēļa šogad aptver plašāku tēmu loku. Pedagoģe Viktorija Ozola runās par to, kā balansēt disciplīnu audzināšanā ar veselīgām, sirsnīgām un silta humora caurvītām attiecībām ar bērnu. Sertificēta miega konsultante Zane Zolmane runās par cieņpilnu bērnu miega paradumu veidošanu un to nozīmi bērna mentālai veselībai. "Dardedze" speciālisti aplūkos vardarbības tēmu bērnudārzā, sniedzot vecākiem skaidrojumu par to, kādas ir bērnam droša bērnudārza iezīmes, un kā rīkoties, ja ir aizdomas par riskiem. Savukārt Līga Bērziņa, pedagoģe, "Uzvedība.lv", attīstīs diskusiju par brāļu un māsu savstarpējām attiecībām, strīdiem, kaušanos un salabšanu.

"Papardes zieds" vadītāja Iveta Ķelle un klīniskā psiholoģe, KBT terapeite apmācībā Inese Klote savā lekcijā runās par pusaudžu psihisko veselību, par pusaudzības "normām", kā arī par "neērto" sarunu vadīšanu. Pusaudžu resursu centra speciālisti savukārt aplūkos smagākas tēmas – "pazudušos pusaudžus", destruktīvu rīcību un atkarības. Visbeidzot klīniskā psiholoģe Marina Brice runās par zaudējuma tēmu, par sērošanas nozīmi un to, kā par nāvi ģimenē runāt ar bērnu. Toties centrs "Marta" iepazīstinās ar vardarbības daudzajām sejām un to, kā atpazīt vardarbību ģimenē.

Rakstniece Laura Vinogradova arī šogad ir pulcējusi latviešu autorus ar aicinājumu radīt darbus par emociju un mentālās veselības tēmām. Nedēļas sākumā tiks atklāta digitāli lasāma grāmata "Runā ar mani vēstulēs", kuru būs iespējams noklausīties arī audio formātā. Vēstules rakstījusi Ilze Andresone, Krista Anna Belševica, Dana Dombrovska, Inga Gaile, Inga Grencberga, Elīna Lāce, Linda Nemiera, Luīze Pastore, Guna Pitkevica, Inga Pizāne, Dace Vīgante, Kaspars Zalāns, Agnese Zarāne un Zane Zusta. Visu nedēļu ikviens varēs noskatīties arī projekta "Runā ar mani krāsās" videosižetus, kurā pusaudze Laura kopīgi ar rakstnieci atveidos dažādās emocijas mākslā. Savukārt brīvdienās Laura Grēviņa, Anete Kiseļeva un Elīna Kļaviņa diskutēs par vērtīgām grāmatām, kuras sniedz atbalstu bērnu audzināšanā.

Visas nedēļas sarunas norisināsies bez maksas un attālināti "Debesmanna" un sadarbības partneru "Facebook" un "Instagram" lapu tiešraidēs. Vēlāk turpat būs pieejami arī lekciju ieraksti.