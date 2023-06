Neskaitāmi neveiksmīgi randiņi un citi 'grābekļi' jeb kāpēc atkārtojam savas kļūdas

"Tinder" randiņš kārtējo reizi beidzās ar pilnīgu fiasko, bet darbā katru otro dienu gadās iepīties kādā intrigā, kaut šķietami tām met līkumu. Atkal un atkal uzkāpt uz tā paša grābekļa nav nekas neparasts. Drīzāk to var nosaukt par parastu ikdienu, ar ko saskaras lielākā daļa cilvēku. Un nekas jau nebūtu dīvains vai aizdomīgs – kļūdāmies un kļūdāmies, taču ir viens būtisks "bet". Ja mūs jau kopš bērnības māca, ka no savām kļūdām jāmācās, kāpēc mēs pat pieaugušā vecumā to nedarām?

Pie karstas plīts divreiz nepieskarsies

Klasiska frāze, ko dzirdam pēc kārtējās neveiksmes partnerattiecību veidošanā, ir – es taču teicu, kam obligāti seko – no savām kļūdām jāmācās. Izklausās loģiski un nemaz tik sarežģīti, lai to

nespētu izpildīt. Taču realitāte ir pavisam citāda. Atkal un atkal tiek pieļautas tās pašas kļūdas, kas

noved pie tā paša rezultāta.

Interesanti gan ir tas, ka cilvēki ātri iemācās nepieskarties karstai plītij un mest līkumu bīstamiem

zvēriem. "Tas ir tāpēc, ka mūsu smadzenes rada draudu reakciju uz fiziski sāpīgiem stimuliem,

balstoties uz pagātnes pieredzi," raksta uzvedības un datu zinātniece Pragija Agarvala medijā

"Science Alert". Savukārt, runājot par uzvedības modeļiem, domāšanas veidu un lēmumu

pieņemšanu, mēs pārsvarā atkārtosim jau iemīto ceļu, neņemot vērā negatīvo pieredzi pat tuvākajā

pagātnē.

Arī pētījumi liecina, ka cilvēki bieži vien nespēj mācīties no pagātnes kļūdām un, visticamāk, tās turpinās atkārtot bez gala. Psihoterapeite Baiba Šmite skaidro, ka nereti cilvēki nemaz neapzinās, ka atkārtoti metas to pašu kļūdu mutulī. Tikai, kad šo kļūdu dēļ cilvēki nonāk pie kādas akūtas problēmas, viņi pamazām sāk saskatīt likumsakarības savā dzīvē un bieži nepieciešama terapija, lai izprastu kļūdu cēloņus.