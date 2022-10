Nils Sakss-Konstantinovs: līdz pilngadībai nav pamata veikt neatgriezeniskas izmaiņas bērnu dzimumā

Nav nekāda pamatojuma veikt neatgriezeniskas izmaiņas bērnu vai pusaudžu dzimumā, šādu viedokli pauda pusaudžu psihoterapijas speciālists, Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Sakss-Konstantinovs.

Jautājumu par pusaudžu dzimuma identitāti aktualizēja jaunievēlētā deputāte Jana Simanovska (P), kura LTV raidījumā "Aizliegtais paņēmiens" pauda, ka partija "Progresīvie" Saeimā vēlas piedāvāt dzimuma maiņas regulējumu, kas ļautu vieglāk mainīt dzimumu, balstoties uz psihiatra atzinumu.

Konstantinovs uzsvēra, ka pašlaik pieejamie pētniecības rezultāti liecina, ka nav absolūti nekāda iemesla – ne medicīniska, ne psiholoģiska, ne ētiska, lai bērnam līdz 18 gadu vecumam veiktu hormonterapiju vai citu bioloģisku iejaukšanos dzimuma attīstības procesā. Psihoterapijas speciālists pieļāva, ka šis jautājums ir drīzāk politisks.

Viņš skaidroja, ka kopā ar Kanādas ekspertiem ir veidojis Latvijā pirmo programmu pusaudžiem ar dzimumidentitātes traucējumiem, strādājis ar tuvu pie 100 šādiem pusaudžiem un pašlaik veic pētījumu par šo tēmu Prāgas universitātē.

Konstantinovs uzsvēra, ka par šo tēmu nav drošu datu un zināšanu, tādēļ arī speciālistu viedokļi atšķiras. Arī pasaulē par to pašlaik gan sabiedrībā, gan speciālistu vidū ir dažādi viedokļi. "Latvijā pusaudžiem jau ir veikta gan pubertātes apturēšana, gan hormonterapija un ir speciālisti, kuri to rekomendē. Taču nav nekāda laba pamatojuma, lai veiktu neatgriezeniskas izmaiņas bērnu vai pusaudžu dzimumā," uzsvēra Sakss-Konstantinovs.

Viņš piebilda, ka Lielbritānijā jau ir tiesas prāvas, kurās pusaudži sūdz tiesā savus ārstus par to, ka viņi ir pieļāvuši neatgriezeniskas dzimuma maiņas manipulācijas.

Konstantinovs skaidroja, ka mainās arī identitātes tēma. Pirms pieciem gadiem, kad sākts strādāt ar šiem pusaudžiem, tad aktuāls bijis jautājums par transpersonām, kad viņi identificējās tikai ar pretējo dzimumu, tagad jau diezgan liela daļa sāk identificēties ar nebināro dzimumu. "Pieņemt tādus lēmumus, kamēr cilvēks nav 18 gadus vecs, ir ļoti neprātīgi," uzskata Sakss-Konstantinovs.

Psihoterapijas speciālists vērsa uzmanību, ka šī joma valstī ir pilnīgi nesakārtota, un, iespējams, robežojas ar kriminālu. "Mums ir ārsti, kas griež 18 gadīgām meitenēm nost krūtis, traktējot to kā kosmētisku operāciju. Mums ir mazgadīgas meitenes, kurām valsts apmaksā hormonterapiju, bet neapmaksā psihoterapiju. Turklāt arī speciālisti savā starpā nesadarbojas," uzsvēra speciālists.

Viņš piebilda, ka aptuveni 85 procenti no pusaudžiem, kas saskaras ar šo problēmu loku, ir meitenes, ko varētu skaidrot ar kultūras kontekstu, sociālajiem tīkliem un mentālās veselības problēmām, no kurām meitenes cieš vairāk nekā puiši. "Un šis nav medicīnas jautājums, kā to mēģina pasniegt – it kā psihiatrs varētu konstatēt kādas dzimuma pārmaiņas smadzenēs. Taču nekas tamlīdzīgs nav iespējams," skaidroja psihoterapeits.

Viņa ieskatā, speciālisti šādos gadījumos paļaujas uz astoņus, 12 vai 14 gadus veca bērna vēlmi un fantāzijām. "Tās ir svarīgas un viņu ciešanas var būt ļoti nopietnas. Bieži šie pusaudži dzīvo īstā iekšējā ellē. Bet mums jāmeklē saprātīgi, pierādījumos balstīti veidi, kā viņiem palīdzēt. Un dzimuma maiņa nav starp tiem," uzskata medicīnas speciālists.