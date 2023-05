Onkoloģe: krūts vēzis nav nāves spriedums

Globāli saslimstība ar krūts vēzi pieaug, tas kļūst jaunāks, un iemesls ir dažādu apstākļu kopums. Diemžēl varam darīt visu, kas mūsu spēkos – veselīgi ēst, sportot, kontrolēt svaru, bet tas neizšķirs, saslimsim, vai nē. Šis vēzis nešķiro. Neviena sieviete nevar būt droša, ka viņu šī slimība neskars, uzsver Dr. med. Alinta Hegmane, onkoloģe ķīmijterapeite, Latvijas Onkologu asociācijas vadītāja.

Krūts vēzis – jārīkojas, lai sevi pasargātu

Taču ir efektīva agrīnas diagnostikas jeb skrīninga metode – mamogrāfija. Šis izmeklējums nav ne sāpīgs, ne bīstams, un to izmanto visā pasaulē. Tas, ko varam darīt – izmantojot šī skrīninga iespējas, agrīni diagnosticēt un agrīni ārstēt. Jo agrīnāka diagnostika krūts vēža gadījumā, jo lielākas iespējas izveseļoties. Dzīvot, būt veselai, audzināt bērnus un mazbērnus. Lai tā notiktu, sievietei jāspēj uz krūts vēža iespējamību paraudzīties reāli – bez rozā brillēm, un jārīkojas, lai sevi pasargātu, uzsver ārste un turpmāk arī skaidro, kā ieteicams rīkoties, rūpējoties par krūšu veselību.

Krūts vēzis – hroniska slimība



"Krūts vēzis šobrīd nevienā stadijā nav nāves spriedums. Neraugoties uz to, ka mūs krūts vēža ārstēšanas iespēju ziņā no Eiropas aizvien šķir visai nopietna plaisa, arī Latvijā šobrīd jau ir pieejamas daudzas efektīvas, adekvātas un pasaules standartiem atbilstošas terapijas iespējas, liela daļa no tām – valsts kompensētas. Tieši tāpēc daļā gadījumu tas ir izārstējams pilnībā vai padarāms par hronisku slimību, ar kuru iespējams dzīvot, tai skaitā arī metastāžu stadijā.

Jo agrīnāk, jo saudzējošāk



Jo agrīnāk tiek uzsākta ārstēšana, jo saudzējošāka tā ir, proti, ar mazāk izteiktām blaknēm, nebūtiskākiem dzīves kvalitātes ierobežojumiem. Starp citu, literatūras dati rāda – jo saudzējošāka terapija, jo labāka līdzestība un līdz ar to – labāks rezultāts.

Šobrīd mēs vairs nesakām "priekšvēzis", bet nultā stadija, kad pilnīga izārstēšanās notiek praktiski 100 procentos gadījumu. Pirmajā stadijā pamata ārstēšana ir ķirurģija. 2. stadijā – arī ķirurģija, taču papildus operācijai var būt nepieciešama arī terapija – lielākajā daļā gadījumu hormonterapija. Vēlīnākajās stadijās pēc ķirurģijas tiek izmantotas jau sarežģītākas ārstēšanas metodes, arī ķīmijterapija, mērķterapija, imūnterapija.

Man vienmēr bezgala būtisks ir šķitis jautājums par atbilstošāko terapijas izvēli, un tas ļoti nodarbina arī pacientes. Pasaulē ir pieejami ģenētiskie testi, kas ļauj izvērtēt potenciālo ķīmijterapijas sniegto ieguvumu. Visa pasaule tos lieto standartā, arī Igaunijā šie testi ir valsts kompensēti, Lietuvā, visticamāk, tas notiks šā gada laikā, bet, kad tos gaidīt Latvijā, nav zināms. Ir atsevišķas sievietes, kuras var atļauties šos testus apmaksāt par saviem līdzekļiem (aptuvenās izmaksas – 3000 eiro), bet pārējām diemžēl esam spiesti nozīmēt ķīmijterapiju, kas saistīta ar lielāku toksicitāti, matu izkrišanu, nopietnākām īstermiņa un ilgtermiņa blaknēm. Tāpēc – ja varam no ķīmijterapijas izvairīties, tad tas jādara. Lietošanu atstājot tiem gadījumiem, kad zinām, ka šī agresīvā terapija ir pieļaujama un no tās būs prognozējams labums. Starp citu, manuprāt, ja sievietes zinātu, ka ne vienmēr sagaidāma šī "smagā" terapija, iespējams, viņas aktīvāk apmeklētu skrīningu un nebaidītos no iespējamās diagnozes.

Sievietes atbildība

Es vienmēr esmu uzskatījusi, ka onkoloģija savā ziņā sākas tur, kur pastāv sabiedrības atbildības trūkums pret savu veselību. Liela daļu sieviešu reizi mēnesī aiziet pie friziera, veic pedikīru vai manikīru, samaksājot gana prāvas summas, bet reizi divos gados profilaktiski pārbaudīt savu krūšu veselību, turklāt neiztērējot ne centa, neuzskata par svarīgu. Tātad jautājums ir par prioritātēm, nevis laika trūkumu. Tam, kas mums ir svarīgs, mēs taču laiku atrodam vienmēr – viss pārējais ir nepamatotas atrunas. Diemžēl, kā redzams, veselība un veselībpratība aizvien mums nav to būtiskāko vērtību sarakstā. Kā liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati, krūts vēža skrīninga aptvere ir tieši atkarīga no izglītības un ienākumu līmeņa – jo augstāks izglītības līmenis un lielāki ienākumi, jo lielāka atsaucība.

Valsts atbildība



Un, protams, ir arī otra puse. Ja gadu gadiem mēs nemainīgi stagnējam pie 30 procentu skrīninga aptveres robežas, tad acīmredzot arī valsts nedara visu vai dara kaut ko nepareizi, lai "aizklauvētos" līdz sieviešu apziņai un pārliecinātu viņas par skrīninga nozīmi. Kaut kas visu laiku nemitīgi buksē – iespējams, visai bezpersoniskā uzaicinājumu sistēma, vēstuļu formāts. Bet ir taču iespējams to visu dažādot, kompleksi risināt, atrodot un izmantojot daudz personiskākas un ērtākas saziņas formas.

Kas jāsaprot sievietēm



Tām sievietēm, kuras "nekvalificējas" valsts skrīninga programmai, proti, ir jaunākas par 50 un vecākas par 69 gadiem, būtu svarīgi lūgt ģimenes ārsta nosūtījumu uz mamogrāfiju, kas ir relatīvi pieejams un vienkāršs izmeklējums. Un to veikt, samaksājot vien pacienta iemaksu 4,20 eiro apmērā. Jā, protams, minētajā vecumposmā (50 – 68 gadi) risks ir visaugstākais, tāpēc arī valsts apmaksā šīs pārbaudes, bet tas neizslēdz saslimšanu ne agrāk, ne arī vēlāk."