Pirms darba uz piespiedu abortu. Cilvēktirdzniecības metodes seksa vai darba verdzībai

Darba devējs uzaicina darbinieku no ārzemēm, viņš mēnesi nostrādā, bet algu nesaņem. Ko skaidro priekšnieks? "Es tev nopirku lidmašīnas biļeti, samaksāju par uzturēšanās atļauju, es tevi izmitinu un baroju – tu esi nopelnījis mīnus 91 eiro." Tikmēr ģimene gaida peļņu... Tāpēc darbinieks vēlreiz iet pie darba devēja, viņš "vēlīgi" izsniedz uz priekšu 200 eiro, un nu jau cilvēks "nopelnījis mīnus 290 eiro". Kādā brīdī cilvēks saprot, ka bilance nekad nebūs pozitīva. Šādi biedrības "Patvērums "Drošā māja"" juriste Gita Miruškina ieskicē tikai vienu no situācijām, kad cilvēks cietis no cilvēktirdzniecības. Šajā gadījumā darbā.

Stāstu biedrībā netrūkst. Par sievieti, kurai piespieda paturēt seksuālajā tirdzniecībā ieņemto bērnu līdz 21. grūtniecības nedēļai, jo bija klienti ar specifiskām vēlmēm – seksuālām attiecībām ar grūtnieci. Tad pie kāda "kaktu ārsta" ar tablešu palīdzību izsauca dzemdības. Sievietei licies, ka bērniņš vēl bijis dzīvs, bet viņai nebija iespējas to apskatīt.

Vēl kādai sievietei, kas izrāvās no seksuālās verdzības, kopā ar policiju bija iespēja aiziet pēc savām mantām dzīvesvietā. Un viņa apmulsa – vai es varu ņemt šo kleitu un to lietu? To taču pirka darba devējs. Policiste teica – te viss ir tevis pelnīts, tu vari ņemt arī televizoru un paklāju. Taču sievietei bija iestāstīts – ka tas viss tiek pirkts viņas dēļ (realitātē – par viņas pelnīto naudu).

Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" speciālistes atklāj arī citas situācijas par cilvēktirdzniecību, kurās cietuši ārzemnieki Latvijā vai Latvijas iedzīvotāji – ārzemēs.