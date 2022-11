Pretgripas vakcīnu apmaksās arī bērniem līdz 17 gadiem un cilvēkiem pēc 50

No 21. novembra vakcinācijas iestādēm ir iespēja paplašināt vakcinējamo iedzīvotāju grupas, iekļaujot bērnus līdz 17 gadiem un cilvēkus no 50 gadiem, atbilstoši iestādē pieejamo vakcīnu daudzumam racionālas vakcīnas izmantošanas nolūkā, informē Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC). Tomēr joprojām prioritāri vakcinējamas personas vecumā no 65 gadiem un riska grupas, kuru vakcinācija tiek nodrošināta no oktobra sākuma.

Speciālisti aicina seniorus un cilvēkus ar hroniskām slimībām neatlikt vakcināciju pret sezonālo gripu un doties pie ģimenes ārsta vai citā vakcinācijas iestādē, jo, atliekot vakcināciju, netiek garantētas valsts apmaksātās vakcīnas pieejamība. Tomēr, ja valsts apmaksātā vakcīna tuvākajā vakcinācijas iestādē ir beigusies, jāvēršas citās ārstniecības iestādēs.

Vakcinācijai var pieteikties pie sava ģimenes ārsta, ārstniecības iestādēs, vakcinācijas kabinetos vai portālā "manavakcina.lv".

Pēdējie epidemioloģiskās uzraudzības dati liecina, ka ar akūtu augšējo elpceļu infekcijas (AAEI) simptomiem pie ģimenes ārstiem vēršas arvien vairāk pacienti, faktiski katrs ceturtais pacients. Līdz šim ģimenes ārstu prakses ziņojušas par 27 klīniski apstiprinātiem gripas gadījumiem (Rīgā, Jelgavā, Jūrmalā), 244 pacientiem tika konstatēta pneimonija un augstākā saslimstība ar pneimoniju reģistrēta bērniem no dzimšanas līdz četru gadu vecumam. Saņemti deviņi ziņojumi par stacionētiem pacientiem ar gripu (Jēkabpilī, Rēzeknē, Rīgā) un viens ziņojums par stacionētu pacientu ar gripas izraisītu pneimoniju (Rīgā). Stacionētie pacienti bija gan bērni, gan pieaugušie.

Šoruden gripa laboratoriski apstiprināta 10 gadījumos (pagājušajā sezonā attiecīgajā laikā periodā gripas gadījumi netika konstatēti). Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra apkopoto informāciju šoruden gripas gadījumu skaits ievērojami pārsniedz pagājušā gada attiecīgajā laika periodā konstatēto gadījumu skaitu, un gripas reģionāla un plaša izplatība jau konstatēta dažās Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas valstīs: Portugālē, Francijā, Dānijā, Maltā.

Ierasti ar gripu vissmagāk slimo gados vecāki cilvēki un cilvēki ar hroniskām slimībām – sirds un asinsvadu, plaušu un nieru hroniskām slimībām, cukura diabētu, onkoloģijas slimnieki un citi, kuriem ir novājināta imunitāte. Gripa īpaši bīstama ir maziem bērniem un grūtniecēm. Vienlaikus vakcinēties pret gripu ir būtiski arī citām iedzīvotāju grupām, it īpaši, ja ikdienā ir cieša saskare ar cilvēkiem, kuri pieder veselības riska grupai, citiem cilvēkiem. Vakcinācija samazina gan saslimšanu, gan gripas izraisīto komplikāciju un ar to saistīto nāves gadījumu risku.

SPKC atgādina, ka vakcinēties pret sezonālo gripu var vienlaikus ar vakcīnu pret Covid-19.

Vakcinēties pret sezonālo gripu ar valsts apmaksātu vakcīnu var:

bērni vecumā līdz 17 gadiem;

cilvēki ar hroniskām slimībām un imūnsupresiju;

grūtnieces;

ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas, kuras, pildot darba pienākumus, ir tuvā kontaktā ar pacientiem;

ilgstošas sociālās aprūpes centru darbinieki, kuri, pildot darba pienākumus, ir tuvā kontaktā ar klientiem;

ilgstošas sociālās aprūpes centru klienti;

personas vecumā no 50 gadiem;

cilvēki ar psihiskām slimībām

Informācija un ieteikumi iedzīvotājiem par gripas profilakses pasākumiem pieejama šeit.