Tuvojas jauns mācību gads. Kā sagatavot bērnu gaidāmajām pārmaiņām?

Drīz klāt jau 1. septembris – laiks, kad bērniem no vasaras bezrūpīgā ikdienas ritma vajadzēs pielāgoties noteiktam grafikam, kā arī nenoteiktībai un neparedzamībai saistībā ar Covid-19 koronavīrusu, uzsākot skolas gaitas. Šādas straujas pārmaiņas bērnos var radīt neizpratni un pat bailes, kā arī grūtības pielāgoties. Kā šādos apstākļos palīdzēt bērnam sagatavoties gaidāmajām pārmaiņām un kā pasargāt bērnu no iespējamā stresa?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Skaidro psiholoģe Amanda Zariņa un "Euroaptieka" farmaceite Zane Melberga



Veido emocionāli drošu vidi

"Viens no svarīgākajiem vecāku uzdevumiem ir izveidot bērnam emocionāli drošu vidi, nodrošinot viņam atbalstu, mīlestību un izpratni par bērna vajadzībām, lai viņš varētu pilnvērtīgi attīstīties un labāk sagatavotos jaunajam mācību gadam. Pretējā gadījumā, saskaroties ar pārmaiņām, bērnam var būt kā stresa, tā arī trauksmes izpausmes. Lai to nodrošinātu, vecākiem nepieciešams novērot bērna emocijas un tajās iedziļināties, kā arī saskatīt bērna uzvedībā izmaiņas. Nereti pieaugušie neievēro bērna negatīvās emocijas (skumjas, dusmas, aizkaitinājums), vien norādot, lai beidz ākstīties un apklust. Tā vietā pieaugušajiem vajadzētu parunāt ar bērnu, un, ja redzams, ka kaut kas nav kārtībā – jāpalīdz viņam saprast, kādēļ viņā ir šādas emocijas. Piemēram: "Redzu, ka tu esi noskumis, kas noticis?". Tāpat jānodrošina emocionāls atbalsts bērna brīvā laika nodarbēs, piemēram, zīmējot vai kaut ko būvējot no rotaļlietām un uzslavējot par paveikto," norāda psiholoģe Amanda Zariņa.

Savlaicīgi sagatavo bērnu pārmaiņām

Lai atvieglotu bērna skolas gaitu sākumu, bērns jau savlaicīgi jāsāk sagatavot pārmaiņām. Psiholoģe norāda, ka vislabāk būtu sākt ar skaidrības ieviešanu par gaidāmajiem notikumiem. Īpaši svarīgi tas ir mazajiem bērniem, kad vienkāršā un bērnam saprotamā valodā nepieciešams izrunāt notikumu nianses, lai nezināmais viņos neradītu stresu. Psiholoģe norāda, ka vecākiem jāskaidro, kas bērnus skolā sagaida, ko viņi tur darīs, kā rīkoties dažādās situācijās. Nepieciešams atbildēt uz visiem bērna jautājumiem pacietīgi, saprotami un svarīgākais – uz kuriem paši vecāki zina atbildes. Ņemot vērā to, ka pašlaik vēl nav zināms, kā tiks organizēts mācību process, tas bērnam ir arī jāpaskaidro, neradot viņā trauksmi, bet darot zināmu, ka līdz ko šāda informācija būs pieejama, bērns par to tiks informēts.

Lai bērnu labāk sagatavotu gaidāmajām pārmaiņām, ieteicams spēlēt lomu spēles, kuru laikā kopā ar vecākiem tiek iziets cauri vairākām iespējamām situācijām skolā, lai bērnam radītu lielāku pārliecību, drošības sajūtu par pagaidām viņam vēl nezināmo. Tāpat, lai bērnos veicinātu koncentrēšanās spējas, vecākiem kopīgi ar bērniem ieteicams spēlēt galda spēles, kurās svarīga ir vērošana, gaidīšana, un tikai tad sava gājiena veikšana.

Sagatavo un ievēro konkrētu dienas režīmu

Mazāki bērni informāciju labāk uztver vizuāli, tāpēc pirms skolas gaitu uzsākšanas ieteicams izveidot dienas režīmu, kurā tiktu uzskaitītas ierastās ikdienas gaitas. Piemēram, sākot ar pamošanos konkrētā laikā, tālāk zobu tīrīšana, apģērbšanās. Šādi bērns tiek pamazām radināts pie ikdienas režīma, taču svarīgi, lai sākotnēji tas tiek darīts ar vecāku atbalstu. Līdzīgi ir arī ar lielākiem bērniem – svarīgi viņiem dot uzdevumus un sekot līdzi to izpildei. Ieteicams jau tagad sekot līdzi viņu miega režīmam – vai bērns neiet gulēt pārāk vēlu un līdz ar to nevar no rītiem pamosties. Nepieciešamības gadījumā jācenšas šo ieradumu mainīt, lai, sākoties skolai, agrie rīti nesagādātu izaicinājumu.

Foto: Pubicitātes foto

Iemāci bērnam, kā mazināt satraukumu

Bērnam pirmsskolas periodā 1. septembra tuvošanās un ar to saistītās pārmaiņas ikdienā var radīt bailes un palielināt stresa līmeni. Par bērna stresa izpausmēm liecina pārlieku aizkaitināmība, komunikācijas grūtības, apetītes samazināšanās vai pieaugums, kā arī miega traucējumi. Ja pieaudzis cilvēks pats spēj spriest par stresa cēloņiem un tos novērst, tad bērns nesaprot, kas tieši ar viņu notiek un kā atbrīvoties no sliktā noskaņojuma, tāpēc jau savlaicīgi nepieciešams mācīt bērnam stresu mazinošus vingrinājumus, piemēram, elpošanas tehnikas, kas nomierinās bērna nervu sistēmu un mazinās trauksmi. Jāmēģina ieelpot, aizturēt elpu un izelpot, to atkārtojot vismaz piecas reizes. Ar bērnu var izspēlēt arī dažādas lomu spēles, kur bērns ar vecāku izspēlē dažādas situācijas un trenējas sarunāties – ko teikt un kā rīkoties attiecīgajās situācijās. Vēl var palīdzēt skaitīšana līdz desmit un atpakaļ, tāpat kā pozitīvās domāšanas veicināšana, piemēram, sakot sev: "Viss būs labi, es esmu mierīgs un tūlīt izdomāšu, kā rīkoties". Tāpat viens no svarīgākajiem faktoriem ir arī sabalansēts uzturs, droša vide un uzticamas savstarpējās attiecības ar vecākiem.

Izvairies no saldumiem kā stresa mazinātājiem

Ja bērns saskaras ar stresu un tam raksturīgajām izpausmēm, nereti vecāki tā mazināšanai dod dažādus našķus un kārumus, taču farmaceite Zane Melberga norāda, ka nevienā pētījumā nav pierādīts, ka saldumi "strādā" kā stresa mazinātājs. Turklāt tam ir pietiekami daudz citu, ne mazāk gardu alternatīvu, kas būtu gan veselīgāks, gan efektīvāks risinājums. Piemēram, labāki būs svaigi augļi un ogas, augļu sukādes, dzērvenes pūdercukurā vai zāļu tēja ar medu. Liela nozīme bērna stresa noturības veicināšanai, kā arī imunitātes stiprināšanai un veselībai kopumā ir arī miegam. Tā trūkums var samazināt organisma dabiskās aizsargspējas un līdz ar to padarīt jutīgāku arī pret iespējamām saslimšanām, tāpēc vecākiem ieteicams veidot un sekot līdzi bērna miega režīmam jau pirms skolas gaitām. Ja bērns naktīs neizguļas, tad pirms miega ieteicams doties vannā, kā arī izvēdināt guļamistabu. Tāpat labākam naktsmieram ieteicams dzert melisas tēju.

Pirms skolas gaitu atsākšanas – talkā var nākt vitamīni

Farmaceite norāda, ka vieni no būtiskākajiem vitamīniem, ko dot bērnam pirms skolas gaitu atsākšanās, ir C un B grupas vitamīni. C vitamīns veicina normālu imūnsistēmas darbību, ļaujot organismam veiksmīgi cīnīties ar iespējamu saaukstēšanos. Savukārt B grupas vitamīni ir būtiski, jo tie veicina normālu nervu sistēmas darbību. Svarīgi uzņemt arī vērtīgās omega-3 taukskābes, kas veicinās bērna koncentrēšanās spējas, attīstīs kognitīvās spējas un stiprinās imunitāti. Bērna attīstībai, pašsajūtai un noskaņojumam būtisks ir arī D vitamīns, taču, lai noskaidrotu atbilstošāko devu, iepriekš ieteicams nodot asins analīzes. Sākoties jaunam mācību gadam, kad nepieciešams atsākt striktu ikdienas režīmu, aptiekās vēršas arvien vairāk vecāku, kas sūdzas par bērna satraukumu un stresu. Šādos gadījumos bērnam ieteicams dzert magniju saturošus līdzekļus. Jāatceras arī par pilnvērtīgu un vitamīniem bagātu uzturu – ieteicams lietot dažādu krāsu augļus un dārzeņus, kuros ir vairums vitamīnu un bērna attīstībai svarīgo mikroelementu. Par bērnam piemērotākajiem vitamīniem, taukskābēm, to iedarbību un lietošanu aicinām konsultēties ar ārstu vai farmaceitu.

"Aptiekās pieejamo vitamīnu klāsts bērniem ir ļoti plašs, kā arī tie ir ne tikai tablešu veidā, bet arī želejas, sīrupu un pulverīšu veidā, lai bērnam vitamīnu uzņemšanas process būtu patīkams un nebūtu jāuzņem piespiedu kārtā." Farmaceite Zane Melberga gan norāda, ka ar želejas formāta vitamīniem jābūt piesardzīgiem – tie ir ar patīkamu garšu, kas līdzīga konfektēm, ko gribas apēst vairāk kā nepieciešams, tāpēc tas palielina vitamīnu pārdozēšanas risku. "Lai no tā izvairītos, vecākiem ieteicams sekot līdzi gan tam, vai vitamīni tiek lietoti regulāri, gan tam, vai tie tiek uzņemti devās, citādi to iedarbība būs daļēja vai pat nebūs vispār. Tāpat bērnam vitamīnus ieteicams dot dienas pirmajā pusē, lai tie dotu enerģiju visai atlikušajai dienai, taču svarīgi, lai tie netiktu doti tukšā dūšā, citādi vitamīni neuzsūksies organismā un nenodrošinās to pilnvērtīgu iedarbību," norāda farmaceite.