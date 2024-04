Tā kā nāve ir vienīgais notikums, kas ar simtprocentīgu garantiju notiks absolūti ar ikvienu, par to ik pa laikam, biežāk vai retāk, aizdomājamies mēs visi. Kas ar cilvēku notiek pēc nāves – šis jautājums jau gadu tūkstošiem nodarbina ne tikai "parastos" cilvēkus, bet visus, kam ar dzīvi sakars, – ārstus, teologus, dzejniekus, filozofus, un tagad arī dažādu jomu zinātniekus.

Starp speciālistiem, kas pēta "pēcnāves" jautājumus, jāmin Mičiganas Universitātes neiroloģijas profesore Džimo Bordžigina. Viņai nedod mieru jautājums par to, kas notiek ar mums, kad mēs mirstam. Bordžigina pētījusi to cilvēku pieredzi, kas pārdzīvojuši sirdsdarbības apstāšanos un tikuši reanimēti, raksta izdevums "The Guardian".