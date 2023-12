Kamēr viena daļa zinātnieku dodas okeāna tumšajās dzīlēs, citi atbildes uz lielajiem jautājumiem meklē virs galvas, zvaigžņotajās debesīs. No kurienes esam nākuši, kā radušies, un vai ārpus Zemes ir vēl kāda planēta, ko varētu saukt par "dzīvu"? Vienlaikus nekur nav pazudušas arī daudz laicīgākas un piezemētākas problēmas, piemēram, liekais svars. Zāles pret tuklumu tomēr nav nekas tāds, par ko smīkņāt, jo daļā gadījumu tas ir arī stāsts par sabiedrības veselību. Apkopojam dažus no nozīmīgākajiem pieturas punktiem zinātnē, ceļojot cauri 2023. gadam.

Zāles pret lieko svaru

Izteikta aptaukošanās ir viens no nozīmīgākajiem priekšlaicīgas nāves veicinātājiem. Par to liecina arī Pasaules Veselības organizācijas (PVO) dati. Vairums pasaules iedzīvotāju mīt valstīs, kur vairāk cilvēku nogalina liekais, nevis nepietiekamais ķermeņa svars. Saskaņā ar datiem par 2016. gadu pasaulē tolaik bija vairāk nekā 1,9 miljardi iedzīvotāju ar lieko svaru, bet 650 miljoni no tiem – ar bīstamu aptaukošanos. ASV vairāk vai mazāk liekā svara ir 70% populācijas, bet Eiropas valstīs – vairāk nekā pusei. Aptaukošanās ir riska faktors, kas veicina otrā tipa diabētu, sirds un asinsvadu slimības, artrītu, arī vairāku tipu vēža attīstību. Taču šī problēma ir novēršama, uzsvērts PVO vietnē.