Pirmajā startā 2023. gada pavasarī, paceļoties no nepietiekami sagatavotas starta platformas, "Starship" jaudīgie dzinēji to burtiski iznīcināja. Pa gaisu lidoja betona gabali un smilšu vētru cienīgi putekļu un dūmu mutuļi. Atlūzas bojāja arī pašas raķetes dzinējus, un tā eksplodēja gaisā aptuveni četras minūtes pēc pacelšanās, tā arī neatdalot "Starship" otro pakāpi no gigantiskā starta paātrinātāja.