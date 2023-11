Sākumā varētu atgādināt, cik neaptverami plašs ir Visums un cik daudz tajā galaktiku, zvaigžņu un planētu. Tīri statistiski uz daudzām no tām vajadzētu būt apstākļiem, kas vismaz teorētiski ir labvēlīgi dzīvības attīstībai. Kad tiek apjautāti astrobiologi un prasīts, vai ārpus Zemes eksistē dzīvība, daudzi sliecas atbildēt: "Jā, bet…" Un šis "bet" ir ļoti būtisks.

Pirmkārt, nav teikts, ka šī dzīvība eksistē tajā pašā laikā, kad eksistējam mēs. No attāluma par kādas inteliģentas būtnes eksistenci mēs uzzinātu, piemēram, uztverot noteiktus radiosignālus. Uz to pārsvarā vēsturiski arī koncentrējušies visi SETI jeb "Search for Extraterrestrial Intelligence" meklējumi. Kā mēs zinātu, ka šie radiosignāli nav dabiskas izcelsmes, un kā vispār saprasties ar citplanētiešiem, kuri noteikti nerunā latviski vai angliski? Podkāstā "Zinātne vai muļķības" astronoms Ilgonis Vilks pastāstīja, ka "ideālā gadījumā mēs gribētu, lai atsūta kaut vai tik elementāru ziņu kā naturālo skaitļu rinda. Viens impulss, pauze. Divi impulsi, pauze. Trīs impulsi un atkal pauze... Tad būtu viennozīmīgi skaidrs, jā – tas ir mākslīgi radīts signāls. Atklāts gan paliek jautājums, vai matemātikas "valoda" Visumā ir tik universāla, kā mums gribētos domāt." Un nav arī teikts, ka tehnoloģiski attīstītas būtnes sazinātos tieši ar radiosignāliem. Iespējams, tas būtu lāzers, kvantu starojums, gravitācijas viļņi vai jebkas cits, piebilda astronoms.