"Lasiet tālāk, draugi! Es apsolu – tas būs tā vērts!" 2014. gadā savā blogā rakstīja amerikāņu arheoloģe Sāra Riversa-Kofīlda. Un viņa nepārspīlēja. Šis bloga ieraksts aizsāka kriptogrāfijas mīklu, kas turpmākos apmēram 10 gadus zinātāju aprindās tika uzskatīta par vienu no 50 pasaulē intriģējošākajiem neatrisinātajiem šifriem. Līdz šim brīdim.

Nopirka mīklu

"Šis ir otrais ieraksts, ko sāku rakstīt par šo kleitu, kuru nopirku Ziemassvētku brīvdienu laikā. Pirmo izdzēsu, jo tas bija tikai par to, kā uzgāju kleitu antikvariātā un kā pēc tam šaustīju sevi par pirkumu, jo man taču to nevajag. Un kur es to galu galā glabāšu? Un parasti es tik daudz netērēju," stāstu par bronzas krāsas zīda kleitu sāka Sāra. Taču tad sapratusi, ka viņai nav, par ko taisnoties, un arī nevienam nav jāpierāda, ka kleitas iegāde bijusi pamatota. Vēl jo vairāk tāpēc, ka toreiz tika iegādāta ne tikai kleita, bet arī detektīvstāsta cienīga mistērija.