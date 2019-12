4000 reižu ātrāks par skaņu – Ziemassvētku vecīša trakā fizika

Jau ļoti ilgi Ziemassvētki tiek uzskatīti par brīnumu laiku, kad notiek dažādas grūti izskaidrojamas parādības. Gandrīz ikviens, lūkodamies uz pasauli bērna acīm, ir apbrīnojis Ziemassvētku vecīti, kas vienas nakts laikā, izmantojot lidojošus ziemeļbriežus, apciemo visus pasaules bērnus. Pats interesantākais šajā gadījumā ir tas, ka pieaugot cilvēki sāk Ziemassvētku vecīti apbrīnot vēl vairāk, jo, apgūstot dabas likumus, viņi saprot, ar cik nežēlīgiem darba apstākļiem ir jāsaskaras dāvanu vedējam šajā brīnumu naktī.

Šobrīd nav zināma neviena ziemeļbriežu suga, kas spētu lidot. Taču ir ļoti daudz dzīvu organismu, kas vēl nav klasificēti, un, lai gan lielākā daļa no tiem ir kukaiņi un baktērijas, tas tomēr pilnībā neizslēdz lidojošu ziemeļbriedi, ko redzējis ir tikai Ziemassvētku vecītis.

Pasaulē ir vairāk nekā 2,4 miljardi bērnu vecumā zem 18 gadiem. Tā kā Ziemassvētku vecītis neapciemo musulmaņu, indiešu, ebreju un budistu bērnus, tad darba slodze tiek reducēta "tikai" uz 15 procentiem, kas ir aptuveni 360 miljoni. Vidēji ņemot, ka vienā mājā ir trīs bērni, kopā iznāk vairāk nekā 120 miljoni māju, pieņemot, ka ikvienā no tām ir vismaz viens bērns, kurš visu gadu ir pietiekami labi uzvedies, lai iegūtu dāvanas.

Dažādu laika zonu dēļ Ziemassvētku vecītim ir 31 stunda, lai paveiktu savu darbu, ja tas virzās no austrumiem uz rietumiem, kas šķiet loģiski. Tas nozīmē, ka Ziemassvētku vecītim ir jāveic vairāk nekā 1075 apmeklējumu sekundē, kas savukārt nozīmē, ka Ziemassvētku vecītim ir mazāk nekā viena sekundes tūkstošdaļa, lai novietotu savu braucamo, izlēktu no ragavām, noliktu dāvanas zem eglītes vai, izšļūcot cauri skurstenim, piepildītu ar dāvanām zeķes, atkarībā no tā, kādas ir attiecīgā reģiona tradīcijas, un visbeidzot atgrieztos ragavās un nokļūtu līdz nākamajai mājai. Ja izdara pieņēmumu, ka visas apstāšanās vietas ir vienmērīgi izvietotas visapkārt pasaulei, tad aptuvenais attālums starp mājām ir 1,2 kilometri. Tātad kopējais ceļa garums, kas jāveic, ir ap 144 miljoniem kilometru.