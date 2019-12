Apbalvoti šogad labākie skolēnu mācību uzņēmumi

Aizvadīts ziemā nozīmīgākais skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) pasākums "Cits Bazārs" – 7. decembrī tirdzniecības centrā "Domina Shopping" savu veikumu apmeklētājiem prezentēja aptuveni 900 skolēnu, bet noslēgumā pasniegtas balvas labākajiem mācību uzņēmumiem septiņās nominācijās.

"Skolēni kļuvuši radošāki un sociāli atbildīgāki. Šogad jaunieši bija īpaši padomājuši par ekoloģisku, bezatkritumu produktu radīšanu. Putekļu sūcējs no otrreiz pārstrādātiem materiāliem, zaļā dzīvesveida uzsākšanas komplekts, inovatīvas ūdens krūzes – tas ir apbrīnojami, ko viņi ir paveikuši tik īsā laikā! Priecājos arī par cilvēku izrādīto interesi un to, cik daudzi iegādājās skolēnu radītos produktus. Tas ir milzīgs atbalsts un motivācija, lai jaunieši no skolēnu mācību uzņēmumiem augtu un attīstītos līdz nopietniem spēlētājiem tirgū," gandarījumu pauž "Junior Achievement Latvia" valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns.

Pasākuma laikā jauniešus vērtēja ne tikai apmeklētāji, bet arī 40 pieredzējuši profesionāļi no uzņēmumiem, akadēmiskajām struktūrām, finanšu sektora un valsts pārvaldes, pasniedzot balvas septiņās nominācijās. Te arī uzvarētāji:

Labākais SMU stends

Vidusskolu grupā balvu no "Domina Shopping" saņēma "Frosy" no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas. "Frosy" komanda saviem klientiem piedāvā dizaina pudeles ar inovatīvu gaismas aksesuāru, kas ziņo cilvēkam, kad nepieciešams uzņemt šķidrumu.

Pamatskolu grupā šajā nominācijā par laureātu kļuva SMU "Zumzums" no Bērzaunes pamatskolas, kas piedāvā dažādus produktus no bišu vaska.

Sociāli atbildīgākais SMU

Balvu no AS "Latvijas valsts meži" vidusskolu grupā ieguva "Ecover" no Rīgas Franču liceja, kas gatavo likras auduma mācību grāmatu apvākojumus.

Pamatskolu grupā par labāko atzīta "Animal World" komanda no Madonas pilsētas vidusskolas, kas piedāvā atstarojošas vestes un siksniņas mājdzīvniekiem.

Inovatīva biznesa ideja

Vidusskolu grupā balvu no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras ieguva un ar jaunu skatījumu pārsteidza "Huntion" no Valmieras tehnikuma, kas izveidojis digitālu kompasu, kurā ar frekvences signāla palīdzību iespējams noteikt blakus esošo ierīču lietotāju atrašanās vietas.

Pamatskolu grupā inovatoru garu parādīja SMU "Ugunsbumba" komanda no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas – viņu ar granulām pildītā viegli aizdedzināmā parafīna bumba arī ieguva LIAA balvu.

Labākā SMU pārdošanas komanda

Starp vidusskolām sevi izcili pierādīja un balvu no "Tallink" saņēma SMU "Čill" no Mārupes Valsts ģimnāzijas. Šis mācību uzņēmums veido asas dažādu veidu čili piparu mērces.

Pamatskolu grupā šajā nominācijā sevi lieliski parādīja SMU "Odziņa" no Īslīces pamatskolas, kura komanda demonstrēja izcilas pārdošanas prasmes, piedāvājot netradicionālus ievārījumus.

Zināšanās balstīts SMU produkts/pakalpojums

Vidusskolu konkurencē balvu no Patentu valdes izcīnīja SMU "Bullroarer" no Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas, atstājot lielisku iespaidu uz žūriju ar rotaļlietu – vēsturisku aborigēnu saziņas līdzekli.

Pamatskolu grupā triumfēja SMU "IdeaL Trio" no Bauskas sākumskolas, kas piedāvā galda spēlēs.

Komerciālākais uzņēmums

Balvu no "Swedbank" par "Cits Bazārs" tirdziņa laikā sasniegto vislielāko apgrozījumu vidusskolas grupā saņēma "Aliss cakes" no Daugavpils Valsts ģimnāzijas, piedāvājot zefīrus, kēksiņus un augļu un dārzeņu čipsus.

Starp pamatskolām vislielākie ieņēmumi "Leļļu paradīzei" no Rīgas Juglas vidusskolas, kas gatavo mīkstās rotaļu lelles un zīmuļlelles.

Sociālo mediju komunikācijas balva



Šajā nominācijā vidusskolu konkurencē balvu no "MRS grupa" ieguva "Bratus" no Ķekavas vidusskolas, piedāvājot maku-karšu turētāju.

Pamatskolu grupā balvu saņēma "Cat's Style" no Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ar mājas dekoriem cilvēkiem, kuri mīl kaķus. Šie uzņēmumi sevi pierādīja kā prasmīgākie sociālo mediju komunikācijā.

Pasākuma laikā tika apbalvoti arī "Swedbank" sadarbībā ar "Junior Achievement Latvia" un "Projektu bankas" rīkotā biznesa plānošanas konkursa "Biznesa skices" laureāti.

Iespējai tirgoties pasākumā bija pieteikušies 400 skolēnu mācību uzņēmumi, bet pie šīs iespējas tika 270 labāko ideju autori.

Šogad apmeklētāji preces varēja iegādāties astoņās preču kategorijās: "Pakalpojumi, izklaide", "Apģērbi, aksesuāri", "Skaistumkopšana, bižutērija", "Pārtika, preces virtuvei", "Elektropreces, gaismas objekti", "Suvenīri, dāvanas, sezonas preces", "Spēles, preces bērniem" un "Interjera preces".