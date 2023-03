Arī punktuālajiem japāņiem reizēm neizdodas. Pirmajā startā pieviļ jaunā kosmosa raķete

Japānas Kosmosa aģentūra JAXA naktī uz 7. martu ar satelītu nogādāšanu orbītā lūkoja iesvētīt jauno nesējraķeti H3. Pirmais mēģinājums februārī tika atcelts dažus mirkļus pirms starta dzinēja kļūmes dēļ. Taču nu izrādās, ka ar trim nedēļām nebija gana, lai izvairītos no ķibelēm – šoreiz starts notika, taču nesekmīgi.

To, ka ir problēmas, JAXA lidojumu vadības centrā inženieri saprata apmēram septiņas minūtes pēc starta. 5 minūtes un 27 sekundes pēc pacelšanās tika nosūtīta komanda, pēc kuras raķetes pirmajai pakāpe bija jāatdalās un otrās pakāpes dzinējam jāsāk darboties. Drīz pēc tam bija redzams, ka raķetes ātrums strauji sāk kristies. Dzinējs nebija iedarbojies.

Lai novērstu raķetes otrās pakāpes nokrišanu virs apdzīvotām vietām, misijas vadības centrs nosūtīja pašiznīcināšanās komandu.

Līdz ar raķeti tika zaudēts arī vērtīgs pavadonis – "Advanced Land Observing Satellite-3", kuru bija plānots nogādāt 669 kilometru augstumā. No turienes satelīts būtu uzņēmis augstas kvalitātes attēlus, spējot izšķirt 80 centimetru lielus objektus.

JAXA šo raķeti bija iecerējusi prezentēt kā konkurentu "SpaceX" raķetei "Falcon 9" ar samērā līdzīgiem kravnesības parametriem. Tā ir daļēji modulāra – gan starta paātrinātāju, gan galveno dzinēju skaitu iespējams pielāgot atkarībā no kravas un augstuma, kurā tā jānogādā. Iespējamas konfigurācijas bez starta paātrinātājiem, ar diviem vai četriem starta paātrinātājiem, kā arī ar diviem vai trim galvenajiem dzinējiem. Tomēr H3 no amerikāņu konkurenta aizvien atpaliek ļoti būtiskā aspektā – neviena no tās daļām nav atkārtoti izmantojama, pretēji "Falcon 9" raķetēm, kuru pirmās pakāpes kontrolēti piezemējas un ir sagatavojamas jauniem startiem.

Tomēr ir pamats domāt, ka arī H3 atradīsies vieta strauji augošajā kosmosa industrijā. Īpaši apstākļos, kad no starptautiskās aprites tiek izspiestas Krievijas raķetes. Tiesa, lai organizācijas uzticētu ārkārtīgi dārgu kravu likteni JAXA jaunajai raķetei, tai nu būs jāpierāda, ka neveiksme pirmajā startā bija tikai izņēmums, kas neatkārtosies. Pārliecinoties par H3 spējām un uzticamību kravu nogādāšanā kosmosā, Japāna nākotnē potenciāli varētu šo nesējraķeti pielāgot arī astronautu lidojumiem. Taču līdz tam jābūt daudziem veiksmīgiem startiem ar nedzīvu kravu.