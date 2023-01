ASML – svarīgākā tehnoloģiju kompānija pasaulē, par kuru tev nebija ne jausmas

Kas kopīgs viedtālrunim tavā kabatā un "Javelin" prettanku raķetei, kas bijusi uzticams palīgs Ukrainas karavīriem cīņā par brīvību? Abas šīs ierīces nespētu funkcionēt bez mikročipiem. Krievijas iebrukums Ukrainā un Ķīnas draudi Taivānai ir tikai kārtējais apliecinājums, ka moderni mikročipi ir stratēģiskas nozīmes produkts. Pašus smalkākos un modernākos ražo vien dažas kompānijas pasaulē – TSMC, "Intel" un "Samsung", "Micron" un "SK Hynix". Taču tās visas ir atkarīgas no vienas citas kompānijas, par kuru runā daudz retāk.

Nīderlandes ASML ir vienīgā pasaulē, kas ražo ekstrēmā ultravioletā starojuma (EUV) litogrāfijas iekārtas. Tikai ar šīm ierīcēm iespējams izgatavot jaunākās paaudzes mikročipus, kas darbina mūsdienu pasauli. Ja TSMC un pārējie augstāk minētie tehnoloģiju giganti ir labākie mikročipu "juvelieri" pasaulē, tad ASML ir vienīgais lielmeistars, kas tiem piegādā vajadzīgos instrumentus. "Apple", "Nvidia", AMD un ARM ir atkarīgi no TSMC produkcijas, bet TSMC – atkarīga no ASML iekārtām. Ņemot vērā pusvadītāju industrijas stratēģisko nozīmi, šos instrumentus nu lūko sargāt gan no Krievijas, gan Ķīnas.

No realitātes atrautie nanometri