Dārgākais objekts Saules sistēmā? NASA šogad dosies pētīt 'zelta asteroīdu'

700 kvintiljoni dolāru – tādu burtiskā nozīmē kosmisku vērtību asteroīdam "16 Psyche" piešķīra dāsnākie solītāji. Bet arī daudz pieticīgākas aplēses – par 10 kvintiljoniem – ir astronomiskas. Salīdzinājumam – 2021. gadā pasaules valstu kopējais iekšzemes kopprodukts bija nepilni 100 triljoni ASV dolāru. Kas ir šis Saules sistēmā klejojošais objekts – gandrīz neizsmeļama derīgu metālu krātuve vai bezvērtīgs akmens blāķis? Vai varbūt "nedzimušas" planētas kodols? Par to publicēts ne viens vien zinātnisks darbs, taču šogad NASA sūtīs izlūku, lai klātienē apskatītos – mirdz asteroīds "16 Psyche" zeltā un dārgumos vai tomēr ne.

Atklāja jau 19. gadsimtā

Šis asteroīds ir viens no pirmajiem jebkad atklātajiem un nosaukts par godu sengrieķu mitoloģijas tēlam Psīhei. Tā kļuva par dievību, bet sākotnēji bija "mirstīgā" – neaprakstāmi skaista valdnieka meita, ko apskaudusi pat mīlas dieviete Afrodīte. Laikā, kad vairums astronomisko novērojumu tika veikti ar vienkāršiem optiskajiem teleskopiem, pamanīt šādus samērā mazus objektus spēja tikai ļoti skrupulozi un pacietīgi vērotāji. Itālim Annibalem de Gasparisam bija ķēriens tieši uz asteroīdiem – viņš savas karjeras laikā atklājis deviņus, tostarp arī "16 Psyche" 1852. gadā. Skaitlis 16 nozīmē, ka tas ir pēc kārtas 16. jebkad atklātais asteroīds. Gaspariss atklājis arī asteroīdu "Hygiea" (Higieja) – kaut tas ir ceturtais lielākais mums zināmais asteroīds Saules sistēmā, to pamanīt nav viegli. C tipa jeb oglekli saturošie asteroīdi ir visnotaļ tumši un labi "slēpjas" no optiskajiem teleskopiem.

Neizbrīna, ka ar 19. gadsimtā pieejamo tehniku arī īsti nevarēja iegūt tādus datus, lai ko vairāk uzzinātu par šiem objektiem un novērtētu – atbilst tie vai neatbilst nastai, ko uzliek nodēvēšana skaistu sengrieķu dieviešu vārdos. Arī šobrīd pasaulē spēcīgākie optiskie un radio teleskopi nesniedz simtprocentīgas atbildes par asteroīdu masu, uzbūvi un ķīmisko sastāvu, taču versijas gan. Un dažas no tām Psīhes vārdā nosaukto asteroīdu padarīja par mediju zvaigzni – tas varot būt pats vērtīgākais objekts šaipus Jupiteram! Kvadriljoniem – nē! –, kvintiljoniem dolāru vērts.