Datorika skolās palīdzēs bērnam sevi ieraudzīt no tehnoloģiju radītāja prizmas

Latvijā no septembra pakāpeniski visās skolās tiek ieviesta tehnoloģiju mācību joma, lai visi skolēni varētu apgūt datoriku, dizainu un tehnoloģijas, programmēšanu, robotiku un digitālo dizainu. Attiecīgie mācību priekšmeti bērnam palīdzēs sevi ieraudzīt no tehnoloģiju radītāja prizmas, kā arī mazinās stereotipus par meitenēm informācijas tehnoloģiju (IT) jomā.

"Jaunajā modelī tehnoloģiju prasmju apguve nebūs atkarīga no vecāku izvēles virzīt bērnu programmēšanas vai datorikas pulciņā, jo tehnoloģiju mācību jomas priekšmeti būs pieejami visiem skolēniem, tai skaitā meitenēm. Tas palīdzēs ikvienam skolēnam iegūt plašākas zināšanas par tehnoloģijām. Lai arī pēdējos gados ir paplašinājušās bērnu iespējas iegūt attiecīgās zināšanas, tomēr šogad fonda uzdevumā pasūtītais pētījums atklāj, ka zēni tehnoloģiju jomu nodarbībās ir pārstāvēti ievērojami vairāk nekā meitenes – no visiem dalībniekiem tikai aptuveni piektā daļa ir meitenes, lai gan abu dzimumu spējas neatšķiras," skaidro "IT Izglītības fonda – Start(IT)" vadītāja Evija Celma.

Celma pauž cerību, ka tehnoloģiju mācību jomas priekšmeti nākotnē palielinās meiteņu skaitu informātikas olimpiādēs.