Hakatonā 'Women. Technology. Sustainability' laurus plūc ideja par platformu bērnu lietu abonēšanai

Noslēdzot Starptautiskās sieviešu dienas atzīmēšanu, nedēļas nogalē tiešsaistē norisinājās hakatons "Women. Technology. Sustainability", kas pulcēja vairāk nekā 200 dalībnieku. Hakatona mērķis bija iedrošināt izmēģināt roku tehnoloģiju projektu veidošanā īpaši tos dalībniekus, kuri šajā jomā ir iesācēji, nodrošinot tiem pozitīvu un radošu vidi. Par hakatona galvenās balvas ieguvēju kļuva komanda "Grow With Me", kas veidoja virtuālu platformu bērnu drēbju un aksesuāru abonēšanai.

Otrās vietas ieguvēji bija komanda "MakeItFast", ar projektu – lietotni, kas palīdz izvairīties no negadījumiem ostās un vienuviet saglabā nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar kuģu pietauvošanās procesu.

Labākās idejas autori saņēma 2000 eiro naudas balvu no "Tet", bet otrās vietas ieguvēji – 1000 eiro no "Accenture Latvia". Savukārt trim komandām – "MakeItFast", "Sing My Ethno" un "Doma" – tiks sniegta iespēja piedalīties "Startup Wise Guys" pirmsakcelerācijas programmā. Papildu balvas savām favorītkomandām "Sing my Ethno" un "MakeItFast" sniedza LMT.

Hakatona finālā piedalījās 21 komanda – vairāk nekā 200 dalībnieki no 20 valstīm. Komandām savas idejas attīstīt palīdzēja 43 mentori. "Bijām gandarītas redzēt, ka pasākumā piedalījās ievērojams skaits dalībnieku, kuriem šis hakatons bija pati pirmā šāda veida pieredze. Mērķis bija iedrošināt un veicināt interesi, ko, mūsuprāt, izdevās radīt. Ir lieliski redzēt jaudīgās idejas un prototipus, ko komandas paguva izstrādāt vien divu dienu laikā! Ļoti ceram, ka iegūtās zināšanas un jaunie kontakti ļaus turpināt komandām darbu pie iesāktā, lai arvien vairāk cilvēku redzētu kā tehnoloģijas var palīdzēt dzīvot ilgtspējīgāk. Tāpat arī aicinām sekot līdzi un iesaistīties "Riga TechGirls" turpmākajās aktivitātēs, kas bez maksas piedāvā apgūt tehnoloģiju prasmes," hakatona norisi komentē "Riga TechGirls" pārstāve Marina Petrakova.

Hakatona desmit labāko komandu idejas izvērtēja žūrija, kuras sastāvā bija Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidente Signe Bāliņa, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja Natālija Siliņa, "Tet" Tehnoloģiju vadītājs Dmitrijs Ņikitins, "Jeff App" vadītājs Toms Niparts, "Startup Wise Guys" ilgtspējības programmas vadītāja Līsa Linna, "Labs of Latvia" redaktore Ieva Treija, kā arī "Printify" Dizaina vadītājs Alekss Makleods. Žūrijas darbu vadīja "Riga TechGirls" vadītāja Anna Andersone.

TOP 10 komandas:

Grow With Me – virtuāla platforma bērnu drēbju un aksesuāru abonēšanai:

AG Vibez – īpaši izstrādāts apģērbs cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, caur kuru iespējams sajust skaņu;

– īpaši izstrādāts apģērbs cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, caur kuru iespējams sajust skaņu; Creative Box – inovatīva virtuālā skola, kurā uzsvars tiek likts uz skolēnu savstarpējo komunikāciju;

– inovatīva virtuālā skola, kurā uzsvars tiek likts uz skolēnu savstarpējo komunikāciju; "Doma" thinkers – lietotne, ar kuras palīdzību cilvēki viens otram var nosūtīt pozitīvas domas;

– lietotne, ar kuras palīdzību cilvēki viens otram var nosūtīt pozitīvas domas; eUNI – komunikācijas rīks universitātēm, kas nodrošina efektīvu komunikāciju starp studentiem un pasniedzējiem;

– komunikācijas rīks universitātēm, kas nodrošina efektīvu komunikāciju starp studentiem un pasniedzējiem; HappyVendings – ikdienā noderīgu preču bezkontakta tirdzniecības automāts, pasūtījumus veicot ar aplikācijas palīdzību;

– ikdienā noderīgu preču bezkontakta tirdzniecības automāts, pasūtījumus veicot ar aplikācijas palīdzību; Learn about Latvia (Sing My Ethno) – digitāla platforma, kurā iespējams apgūt etnogrāfiskās mūzikas izpildīšanu, kā arī caur kuru iespējams sadziedāties ar profesionāliem mūziķiem;

– digitāla platforma, kurā iespējams apgūt etnogrāfiskās mūzikas izpildīšanu, kā arī caur kuru iespējams sadziedāties ar profesionāliem mūziķiem; MakeItFast – lietotne, kura palīdz izvairīties no negadījumiem un kura vienuviet saglabā nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar kuģu pietauvošanās procesu ostās;

– lietotne, kura palīdz izvairīties no negadījumiem un kura vienuviet saglabā nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar kuģu pietauvošanās procesu ostās; Smart consumption – lietotne, ar kuras palīdzību iespējams noteikt aktuālo enerģijas patēriņu, kontrolēt elektroniskās ierīces, kā arī saņemt paziņojumus par elektrības traucējumiem;

– lietotne, ar kuras palīdzību iespējams noteikt aktuālo enerģijas patēriņu, kontrolēt elektroniskās ierīces, kā arī saņemt paziņojumus par elektrības traucējumiem; Smiling Neighbors – platforma komunikācijai ar citiem konkrēta rajona iedzīvotājiem, lai ikviens varētu labāk iepazīt vidi, kurā dzīvo.



Hakatonu "Women. Technology. Sustainability" organizēja organizācija "Riga TechGirls" un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Hakatona atbalstītāji bija "TechHub Riga", "Accenture", "Printify", "Tet", "Startup Wise Guys" un LMT.

"Riga TechGirls" ir pirmā organizācija Latvijā, kuras mērķis ir iedvesmot un izglītot sievietes apgūt programmēšanas pamatus un attīstīt digitālās prasmes, kā arī pievienoties tehnoloģiju jomai.