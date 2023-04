Izraudzīti skolēni, kas pārstāvēs Latviju Eiropas Eksperimentālo zinātņu olimpiādē

Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) nupat no 12 finālistiem izvēlēti seši vidusskolēni, kuri pārstāvēs Latviju Eiropas Eksperimentālo zinātņu olimpiādē (EEZO). Ik gadu tā norit citā Eiropas valstī, šogad pasākums notiks Latvijā, informē universitāte.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latviju pārstāvēs divas komandas ar skolēniem no Jelgavas Pārlielupes pamatskolas, Mārupes pamatskolas, Rīgas 49. vidusskolas, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas un RTU Inženierzinātņu vidusskolas. EEZO noritēs no 29. aprīļa līdz 5. maijam Rīgā, un to šogad rīko RSU sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.

Atlases procesa finālā jaunieši pildīja iepriekšējo gadu starptautiskās olimpiādes uzdevumus. Vienā no uzdevumiem bija jāatrisina slepkavība, veidojot ķermeņa atdzišanas līknes modeli, analizējot nozieguma vietā atrastos putekšņus un upura asinīs atrodamos ķīmiskos elementus. Otrā uzdevumā, izpētot ūdens sāļumu, mikrobioloģisko un ķīmisko piesārņojumu, bija jānosaka ūdens paraugu ņemšanas vietas, bet trešajā – jānosaka dzintara ķīmiskās un fizikālās īpašības, kā arī jāanalizē dzintara ieslēgumos sastopamie bezmugurkaulnieki.

Visi dalībnieki parādīja izcilu sadarbību un laboratorijas prasmes, taču vislabākos rezultātus sasniedza un divas Latviju pārstāvošās komandas veidos Pāvels Baks (Jelgavas Pārlielupes pamatskola), Matīss Cīrulis (Mārupes pamatskola), Grieta Čipāne-Kipāne (Rīgas 49. vidusskola), Kristaps Lopatko, Arnolds Pīrāgs (abi no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas) un Edvards Meržvinskis (RTU Inženierzinātņu vidusskola).

"Kompleksie laboratorijas darbi, kas bija jāveic pēdējā atlases kārtā, pārbaudīja ne tikai skolēna spējas strādāt komandā, analizējot iegūtos rezultātus un atbalstot komandas biedrus, bet arī prasmes – tekstpratību, spēju sekot līdzi instrukcijām un citas. Tie bija izaicinoši, bet vienlaikus arī ļoti interesanti un aizraujoši," norāda Latvijas komandas bioloģijas mentore, RSU docētāja un Mārupes Valsts ģimnāzijas pasniedzēja Ilze Izabella Dindune.

Eiropas Eksperimentālo zinātņu olimpiāde (EEZO) ir komandu olimpiāde dabaszinātnēs 15–17 gadu veciem jauniešiem. Šogad starptautiskā olimpiāde no 29. aprīļa līdz 5. maijam notiks Rīgā un tajā piedalīsies 24 Eiropas valstu komandas. Olimpiādi organizē Rīgas Stradiņa universitāte sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC).