Izsludina dabaszinātņu erudīcijas konkursu skolēniem; balvā ceļojums uz Šveici

Lai stiprinātu skolēnu zināšanas inženierzinātnēs un dabaszinībās, kā arī vairotu interesi par implantmateriālu izmantošanu medicīnā, Baltijas Biomateriālu ekselences centrs ("Baltic Biomaterials Centre of Excellence" – BBCE) izsludina erudīcijas konkursu skolēniem "BIO-GO-Higher", kas ilgs visu jauno mācību gadu. Veiksmīgākā skolēnu komanda balvā iegūs ceļojumu uz Šveici.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Konkurss paredzēts 10. un 11. klašu skolēniem, kuriem ir interese uzzināt, iemācīties un attīstīt daudzveidīgas prasmes biomateriālu pētīšanā un veidošanā. Elektroniski pieteikties konkursam būs iespējams no 7. septembra pulksten 9 līdz 10. septembra pulksten 17. To varēsi izdarīt BBCE mājaslapā.

Konkurss notiks neklātienē vairākās kārtās. Skolēnu komandām, izmantojot teorētiskās un/vai praktiskās zināšanas inženierzinātnēs, dabaszinātnēs un medicīnā, būs jārisina uzdevumi un jāiesniedz rezultāti. Konkursa pirmā kārta notiks no 15. septembra līdz 30. oktobrim un būs veltīta fizikai, otrā kārta ilgs no 9. novembra līdz 18. decembrim un būs veltīta ķīmijai. No 15. janvāra līdz 26. februārim notiks trešā kārta, koncentrējoties uz uzdevumiem bioloģijā, bet no 10. marta līdz 23. aprīlim notiks ceturtā kārta, tās tēma būs medicīna.

Konkursa noslēgums un apbalvošana notiks klātienē Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) 2021. gada maijā. Uzvarēs komanda, kas konkursa kārtās būs sakrājusi vislielāko punktu skaitu. Uzvarētāji balvā iegūs ceļojumu uz Šveici un iespēju apmeklēt BBCE sadarbības partneri – AO Pētniecības institūtu Davosā. Institūtā skolēniem būs iespēja iesaistīties biomateriālu pētniecības procesā.

Neklātienes uzdevumus sagatavos un vērtēs BBCE partneri. Fzikas jomā tas būs RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs, ķīmijas jomā – Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Farmācijas fakultāte, bioloģijas jomā – Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorija, bet medicīnas jomā – RSU Stomatoloģijas institūts.

Jau vēstīts, ka šā gada sākumā, veicinot sadarbību un zināšanu apmaiņu starp vietējām un starptautiskām pētniecības organizācijām un industriju, apvienojot kompetences un attīstot infrastruktūru, Rīgā sāka veidot Baltijas Biomateriālu ekselences centru. Tas nodrošinās pilnu biomateriālu attīstības ciklu no idejas laboratorijā līdz klīniskam pielietojumam un stiprinās biomateriālu nozari reģionā – ļaus zinātniekiem pētīt, izstrādāt un komercializēt jaunus biomateriālus kaulaudu atjaunošanai, sejas, mutes un žokļa ķirurģijai, ortopēdijai un citām jomām. Vērienīgā zinātniskā projekta īstenošanai apvienojusies RTU, OSI, RSU, RSU Stomatoloģijas institūts, AO Pētniecības institūts Davosā, Šveicē, un Fridriha-Aleksandra Erlangenas-Nirnbergas universitātes Biomateriālu centrs Vācijā.