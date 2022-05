Jauns pētījums: Cik daudz miega vajag optimālai prāta darbībai un labsajūtai

Vairāk vai mazāk par šo daudzumu, un ieguvumi kognitīvo spēju uzlabošanai un garīgajai veselībai sāk sarukt. Secinājām, ka cilvēki, kuri vidēji guļ septiņas stundas, kognitīvajos testos (gan atmiņas testos, gan uzmanības noturēšanas testos, gan informācijas apstrādes ātruma testos) caurmērā uzrādīja labākus rezultātus nekā tie, kas gulēja vairāk vai mazāk par septiņām stundām. Tāpat būtiski, ka šis paradums ir stabils, bez būtiskām svārstībām uz vienu vai otru pusi.

Taču jāņem vērā, ka katrs indivīds uz miega deficītu reaģēs atšķirīgi. Secinājām, ka korelāciju starp miega ilgumu, kognīciju un garīgo veselību ietekmē arī ģenētika un smadzeņu struktūra. Smadzeņu reģioni, kurus visvairāk ietekmē miega deficīts, ir hipokamps (kam ir būtiska loma mācīšanās un atmiņas procesos), kā arī vairāki apgabali smadzēnu priekšējā garozā, kas piedalās emociju kontroles procesos.

Taču, kaut miega režīms var ietekmēt mūsu smadzenes, šis process var darboties arī pretēji – iespējams, ka ar novecošanos saistīti procesi smadzenēs, kas ietekmē tieši miegu regulējošos apgabalus, var radīt miega traucējumus, cilvēkiem kļūstot vecākiem. Piemēram, ja samazinās melatonīna – miega ciklus regulējoša hormona – izdalīšanās. Tāpat citos pētījumos ir atklāta saistība starp miega ilgumu un Alcheimera slimības un demences attīstīšanās risku.

Kaut septiņas stundas miega diennaktī ir optimāls daudzums, lai pasargātu no demences, mūsu pētījums arī vedina domāt, ka pietiekams miega daudzums var pasaudzēt atmiņu un atvieglot simptomus jau ar demenci sirgstošiem cilvēkiem. Tādējādi uzsveram, cik būtiski ir monitorēt gados vecāku un ar garīgām slimībām sirgstošu cilvēku miega režīmu. Tas var palīdzēt uzlabot viņu kognitīvās funkcijas, garīgo veselību un labklājību.

Ko varam darīt, lai uzlabotu mūsu miega režīmu ikdienā? Labs sākums ir pārliecināties, ka guļamistabā ir piemērota temperatūra un gaisa apmaiņa – tai jābūt vēsai un labi vēdinātai. Jāizvairās no pārlieku liela daudzuma alkohola un stimulējošām nodarbēm pirms gulētiešanas. Ideālā gadījumā pirms miega jābūt mierīgam, relaksētam. Daudziem cilvēkiem aizmigt palīdz domas par kaut ko nomierinošu un patīkamu, piemēram, atceries pēdējo reizi, kad atpūties pludmalē.

Var palīdzēt arī dažādi tehnoloģiski risinājumi – viedierīces un lietotnes, kas ļauj monitorēt miega režīmu un sekot, lai tas būtu pēc iespējas nemainīgs. Lai pēc iespējas labāk izbaudītu dzīvi un ikdienā spētu labi funkcionēt, nekaitēs pievērst uzmanību tam, lai regulāri tiec pie optimālajām septiņām stundām miega.

Šis raksts ir pārpublicēts no "The Conversation" saskaņā ar "Creative Commons" licenci. Visu rakstu oriģinālvalodā var lasīt vietnē "The Conversation".

Raksta autori ir Kembridžas Universitātes zinātnieces Barbara Sahakiana un Kristele Lenglija, kā arī Fudaņas Universitātes neirozinātnieki Dzjaņfens Fens un Vejs Čens.