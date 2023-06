Kas ir noplicinātā urāna munīcija, ko ASV sūtīšot Ukrainai?

Ietekmīgais izdevums "The Wall Street Journal" nupat, atsaucoties uz saviem avotiem ASV prezidenta Džo Baidena administrācijā, paziņojis – ASV uz Ukrainu nosūtāmajiem "Abrams" tankiem komplektā līdzi dos arī noplicinātā urāna munīciju. Kādam, kurš nav pastiprināti interesējies par kaujas tehniku, varētu šķist – viss, kur klāt vārds "urāns", noteikti ir saistīts ar kodolieročiem.

Kas ir noplicinātais urāns

Mums urāns parasti saistās vai nu ar kodolieročiem, vai ar kodolreaktoros izmantoto degvielu. Taču šiem abiem pielietojumiem izmanto bagātināto urānu, proti, urānu ar paaugstinātu U-235 izotopa sastāvu. Kodolieročos izmantotajā materiālā urāna-235 izotops parasti ir virs 90%, bet reaktoros pietiek ar līdz 5% bagātinātu urānu.

Dabā sastopamajā urāna rūdā lielākā daļa ir urāna-238 izotops, kas šiem nolūkiem neder. Urāns-238 ir arī tas, kas paliek pāri urāna bagātināšanas procesā, kur materiālā pakāpeniski tiek palielināts urāna-235 sastāvs. Šo tad arī dēvē par noplicināto urānu (depleted uranium), kur 99,8% sastāva veido urāns-238, bet radoaktīvais urāns-235 ir vien 0,2% – mazāk nekā dabā atrodamajā urāna rūdā.

Kam to izmanto?

Tā kā urāns ir ļoti blīvs metāls, to izmanto bruņsitēja munīcijā – ne tikai tanku šāviņos, bet arī, piemēram, tuvā gaisa atbalsta lidmašīnu "A-10" 30 milimetru automātiskajā lielgabalā, kas galvenokārt paredzēts bruņutehnikas satriekšanai. Tāpat ar noplicinātā urāna šāviņiem var aprīkot citas ieroču sistēmas, piemēram, "Bradley" kaujas mašīnu 25 milimetru automātisko lielgabalu.

Bieži bruņu caursišanai paredzētajā munīcijā izmanto volframu – arī tas ir apmēram tikpat blīvs metāls kā urāns, tomēr dažu fizikālo īpašību dēļ urāna bruņsitēja caursišanas spējas pie līdzīga šāviņa lidojuma ātruma ir par apmēram 20% labākas. Tāpat noplicinātais urāns ir pirofors – triecoties mērķī, tam ir arī aizdedzinošas īpašības. Tādējādi pieaug varbūtība, ka eksplodēs pretinieka bruņutehnikas munīcijas krājumi.

Noplicināto urānu tā fizikālo īpašību dēļ izmanto ne tikai uzbrukuma, bet arī aizsardzības tehnoloģijās. To pašu ASV tanku "Abrams" bruņās, kuru precīzs sastāvs un uzbūve ir stingri klasificēta informācija, izmantots noplicinātā urāna slānis.

Bet kā ar piesārņojumu?

Kur urāns, tur bažas par piesārņojumu. Noplicinātais urāns ir būtiski mazāk radioaktīvs par dabā atrodamo urāna rūdu, kurā urāna-235 sastāvs ir augstāks. Tomēr pilnīgi nekaitīgs tas nav. Kā vēstīts Nacionālās enciklopēdijas šķirklī par šāda tipa munīciju, noplicinātais urāns pārsvarā emitē alfa starojumu (un nelielā apjomā arī bēta starojumu). Alfa starojums gaisā nav pārāk bīstams – tam ir neliela caurspiešanās spēja un, piemēram, plāns apģērbs, cilvēka āda vai pat papīra lapa alfa starojumu aiztur. Ja noplicinātais urāns ir iekapsulēts (kā tas ir tanku un cita veida šāviņos un tanku bruņās) radioaktivitāte apkalpi neapdraud.

Tomēr tad, kad šāviņš tiek izmantots, saduroties ar mērķi, pa gaisu iet urāna putekļi, šķembas, riski ir lieli. Noplicinātā urāna munīcija kaujā pirmo reizi izmantota Pirmajā līča karā 1991. gadā. Tāpat arī Kosovā un Irākas karā 2003. gadā. Vēl salīdzinoši nesen – 2015. gadā – tā izmantota gaisa triecienos Sīrijā pret "Islāma valsts" kaujiniekiem.

Šajā gadījumā, protams, par bīstamību neviens nesatraucas, jo nolūks jau ir nodarīt bojājumus pretinieku mērķiem. Tas burtiski ir primārais uzdevums. Tomēr pētījumi liecina, ka pēc kaujām, kurās izmantota noplicinātā urāna munīcija, pastāv arī vides piesārņojuma risks. Saskaroties ar šādu šāviņu šķembām vai ieelpojot nelielus fragmentus, piesārņotu augsni, risks, ka tiks bojāti iekšējie orgāni un nodarīts būtisks kaitējums veselībai, strauji pieaug.

Rezumējot, noplicinātā urāna munīcijas lietošanas gadījumā lielāks risks ir nevis radioaktivitāte, bet ķīmiskā toksicitāte. Urānam nonākot organismā, ķīmiskās saindēšanās efekti varētu manifestēties pat ātrāk par radiācijas izraisītajiem.

Neapšaubāmi, šādi šāviņi būs efektīvs ierocis kaujas laukā pret Krievijas bruņutehniku, un Krievija to apzinās. Kremļa propagandas mašinērija pavasarī, kad par noplicinātā urāna šāviņu piegādi Ukrainai, lai tos varētu izmantot "Challenger 2" tanku apkalpes, paziņoja Apvienotā Karaliste, atkal sāka malt kodolieroču retoriku. Krievija apgalvoja, ka rietumi jau lietojot ieročus ar kodolkomponentiem, un Krievijai "nākšoties uz to reaģēt". Kaut fakts, ka ASV un Apvienotās Karalistes, un, jā, arī pašas Krievijas arsenālā gadu desmitiem ir noplicinātā urāna munīcija, nav nekāds jaunums. Un tie nav kodolieroči un neattaisno atbildi ar kodolieroču izmantošanu, kā to varbūt gribētu pasniegt Kremlis.