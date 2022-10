Latvijas skolēniem informātikas olimpiādēs augsti sasniegumi; pirmo reizi zeltu iegūst meitene

Zelts, sudrabs un bronza Baltijas informātikas olimpiādē, kā arī divas bronzas medaļas Starptautiskajā informātikas olimpiādē – tik augstus sasniegumus šogad demonstrējuši Latvijas vidusskolu skolēni. Pārsteigums arī Latvijas informātikas olimpiādē: pirmo reizi tās vēsturē zelta medaļu par izcilu sniegumu saņēmusi skolniece, portālu "Delfi" informēja Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) pārstāvji.

"Ir liels gandarījums, ka skolēni no Latvijas parādījuši ļoti labu sniegumu gan Baltijas, gan starptautiskajā olimpiādē. Tas pierāda, ka mūsu skolēni ir konkurētspējīgi un spēj pielietot iegūtās zināšanas dažādu sarežģītu uzdevumu risināšanā. Informācijas tehnoloģiju joma ir mūsu nākotne, un es ceru, ka šī gada olimpiāžu sasniegumi iedvesmos arī citus jauniešus apgūt jaunas zināšanas programmēšanā un piedalīties nākamā gada olimpiādēs. Jo īpaši gribētu uzteikt nacionālās olimpiādes jaunākās vecuma grupas zelta medaļas īpašnieci Ramonu Poreiteri, kura uzskatāmi demonstrējusi: šī joma kā nākotnes karjeras iespēja ir piemērota arī sievietēm," uzsver LIKTA prezidente Signe Bāliņa.

Šogad spožāko sniegumu demonstrējuši Druvas vidusskolas 10. klases skolēns Ansis Gustavs Andersons, kurš ieguva zelta medaļu jaunākajā vecuma grupā Latvijas informātikas (programmēšanas) 35. olimpiādē, sudraba medaļu Baltijas informātikas 28. olimpiādē un bronzas medaļu Starptautiskajā informātikas olimpiādē, un Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 11. klases skolēns Matīss Kristiņš, kurš ieguva zelta medaļu vecākajā grupā Latvijas informātikas 35. olimpiādē, zelta medaļu Baltijas informātikas 28. olimpiādē un bronzas medaļu Starptautiskajā informātikas olimpiādē.

Latvijas informātikas 35. olimpiāde norisinājās šī gada februārī Rēzeknē. Zelta, sudraba un bronzas medaļu komplektus dalībnieki sadalīja divās vecuma grupās. Kopumā tika apbalvots 21 skolēns. Jaunākajā grupā līdz ar Ansi Gustavu Andersonu zelta medaļu ieguva arī Ramona Poreitere no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas, kļūstot par pirmo meiteni, kura ieguvusi zelta medaļu nacionālajā informātikas (programmēšanas) olimpiādē. Arī vecākajā grupā tika piešķirtas divas zelta medaļas, ko līdz ar Matīsu Kristiņu guva Salaspils 1.vidusskolas skolēns Artis Vijups.

Baltijas informātikas 28. olimpiāde šogad norisinājās Vācijas pilsētā Lībekā no 28. aprīļa līdz 3. maijam. Latvijas izlases dalībniekiem izdevās izcīnīt četras medaļas. Līdz ar Kristiņa zelta un Andersona sudraba medaļām bronzas medaļu cienīgu sniegumu uzrādīja Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 11. klases skolēns Valters Kalniņš un Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 11. klases skolēns Krišjānis Petručeņa. Olimpiādē Latviju pārstāvēja arī Artis Vijups no Salaspils 1. vidusskolas un Mihails Abramovs no Rīgas 1. vidusskolas. Kopumā savā starpā sacentās 67 dalībnieki, pārstāvot 12 valstis.

Pēc divu gadu olimpiāžu organizēšanas tiešsaistē šogad no 7. līdz 15. augustam Starptautiskā informātikas olimpiāde (IOI 2022) norisinājās hibrīdā režīmā, lielākajai daļai valstu piedaloties klātienē Jogjakartā, Indonēzijā, bet daļai – attālināti. Latviju olimpiādē pārstāvēja četri skolēni. Bez bronzas medaļu ieguvējiem Andersona un Kristiņa piedalījās arī Kalniņš un Petručeņa. IOI 2022 sacentās 349 dalībnieki no 88 valstīm.

Informātikas sacensības katram dalībniekam dod iespēju darboties individuāli, parasti vairāku stundu garumā risinot dažādas algoritmiskas problēmas. Papildus olimpiāžu norisei dalībniekiem ir iespēja iepazīties ar organizētājvalsts kultūru, dodoties ekskursijās, kā arī iepazīt citu valstu dalībniekus, piedaloties diskusijās un aktivitātēs. Dalībniekiem tiek nodrošinātas arī dažādas izzinošas lekcijas, lai īstenotu olimpiādes mērķus – iedrošināt, izaicināt un atpazīt vidusskolēnu talantus informātikas jomā, veicināt draudzīgu kontaktu starp datorzinātniekiem un informātikas pedagogiem starptautiski, kā arī veicināt šīs olimpiādes atpazīstamību un izaugsmi.

Latvijas skolēnu dalību nacionāla un starptautiska mēroga olimpiādēs atbalsta LIKTA, SIA "Codex", SIA "Edisoft Latvia", SIA "Pearl Latvia" un SIA "Tet".

Latvijas skolēniem iespēja ik gadu piedalīties nacionāla, Baltijas un starptautiska mēroga informātikas olimpiādēs tiek nodrošināta Eiropas Sociālā fonda projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.