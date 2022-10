No seno inku galda līdz pat audzēšanai kosmosā. Kā uzlabot pasaules superēdienu kartupeli?

Būtiskākais ieguvums, veicot pētījumus in vitro, ir iespēja tos veikt nelielā platībā un neatkarīgi no audzēšanas sezonas. Vācijā, kartupeļu ģenētisko resursu bankā IPK nesen veikts plašs izvērtējums daļai no apjomīgās kartupeļu genotipu kolekcijas, nosakot to izturību pret sausumu, slāpekļa un fosfora trūkumu in vitro apstākļos. Tomēr līdz šim nav skaidrs, vai iegūtie rezultāti būtu salīdzināmi ar genotipu reakciju faktiskajos apstākļos uz lauka. Vēl vairāk – pētniekus interesē, vai pastāv sekundārie marķieri, pēc kuriem jau in vitro apstākļos varētu noteikt, ka genotipam piemīt noturība pret kādu no vides stresiem.

Foto: no AREI arhīva

Pētniece Lāsma Rābante-Hāne noskaidro kartupeļu mikroaugu sakņu reakciju uz dažādām slāpekļa devām barotnē.





Viena no šādām pētnieku grupām darbojas arī Latvijā, Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centrā un šobrīd veic inovatīvu pētījumu Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekta "Slāpekļa izmantošanās efektivitāte un proteīna kvalitātes aspekti kartupeļu šķirņu izveidē integrētajai un bioloģiskajai saimniekošanas sistēmām" ietvaros. Projekta gaitā veikts kartupeļu genotipu skrīnīngs dažādas slāpekļa devas saturošās barotnēs in vitro un noskaidrots, ka starp genotipiem pastāv būtiskas atšķirības pēc to NUE.

Arī fenotipiskā reakcija jeb ārējo pazīmju izpausme (sakņu, stublāja masa, auga garums u.c.) dažādās slāpekļa devās starp genotipiem atšķiras, kas nozīmē, ka daži no tiem ir ar augstāku stresa noturību un arī zemas slāpekļa pieejamības gadījumā spēj veidot labi attīstītu augu. Projekta noslēdzošajā gadā pētnieki cer rast atbildi – vai in vitro iegūtie rezultāti būs salīdzināmi ar tiem, kurus paralēli ieguva lauka pētījumā.

Kartupeļi kosmosā



Interesants fakts – kartupeļi bija pirmā pārtikā izmantojamo laukaugu suga, kurus izaudzēja kosmosā. ASV kosmoplāna jeb šatla "Columbia" Mikrogravitācijas astrokultūras laboratorijā to paveica jau 1995. gadā. Pētījumu sponsorēja NASA un no mikroaugiem iegūtos sīkbumbuļus nosauca par "Quantum tubers™". Mūsdienās kosmiskā augkopība ir ievērojami paplašinājušies, tomēr kartupeļi vēsturē paliks kā pirmie, turklāt šī suga enerģijas nodrošināšanas ziņā pārspēj pārējās līdz šim izplatījumā audzētās. Līdz ar to mums tik ierastais kartupelis ir arī nākotnes kultūraugs, jo spēj nodrošināt ar nepieciešamām uzturvielām, patērējot relatīvi maz zemes resursus. Iespējams, nākotnē tiem būs galvenā loma, nodrošinot astronautus ar svaigu un barojošu pārtiku misijās uz Marsu.

Izmantotie avoti:



Camire M. E., Kubow S., Donnelly D. J. (2009). Potatoes and human health. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, Vol. 49 (10), p. 823–840.

Forbes G. A., Charkowski A., Andrade-Piedra J., Parker M. L., Schulte-Geldermann E. (2020). Potato seed systems. In: The Potato Crop, (pp. 431–447).

Haverkort A. J. (2018). Potato handbook: crop of the future, Aardappelwereld BV.

Love S. L., Pavek J. J. (2008) Positioning the potato as a primary food source of vitamin C. America Journal of Potato Research, Vol. 85, p. 77–285

https://cipotato.org/potato/potato-facts-and-figures/

https://www.nasa.gov/vision/earth/everydaylife/spacespuds.html

http://raksti.daba.lv/referaati/2004/JNecajeva/lapas/tekst.html

https://gvisser.ca/fun-fact/what-was-the-first-vegetable-to-be-grown-in-space