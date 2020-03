Paņēmieni 'Covid-19' sakaušanai: kādi un cik reāli ir pozitīvie scenāriji

Jaunā koronavīrusa "SARS-CoV-2" izraisītās slimības "Covid-19" pandēmija lielā daļā pasaules, arī Latvijā, piespiedusi iedarbināt ārkārtas rīcības plānus un krasi izmainījusi cilvēku ikdienu it visās jomās. Kamēr ik dienu ziņās lauvas tiesu aizņem statistika par pandēmijas izplatību, inficēto cilvēku skaitu Latvijā un upuru skaitu smagāk skartajās ārvalstīs, piedāvājam šīs situācijas turpmākās attīstības potenciāli pozitīvā scenārija izklāstu. Tajā Latvija var cerēt uz izvairīšanos no ļoti straujas slimības izplatīšanās un nespējas palīdzēt pacientiem, kas cieš no smagām "Covid-19" komplikācijām. Bet, lai tas notiktu, ir ļoti būtiski ievērot atbildīgo dienestu sniegtās norādes.

Kā skaidro Veselības ministrijas galvenais speciālists infektoloģijas jautājumos profesors Uga Dumpis, Latvija ir laikus reaģējusi, lai pēc iespējas palēninātu slimības izplatīšanos un sagaidītu iespēju ar to cīnīties. Protams, inficēto skaits turpinās pieaugt.

"Tā līkne augs. Šodien, rīt, parīt tā līkne joprojām augs. Tā vispār augs, bet jautājums ir par ātrumu – vai tas notiks ģeometriskā progresijā vai tas notiks tādā saprotamā ātrumā, piemēram, pa 30, pa 50." Vaicāts par to, vai 15 jaunus gadījumus arī var uzskatīt par "pozitīvu scenāriju", Dumpis norāda: "Tas nav nekas. Protams, būs vēl vairāk, jo viens cilvēks inficē vidēji divus ar pusi cilvēkus."

Dumpis uzsver, ka, lai jebkāds salīdzinoši pozitīvs scenārijs realizētos, visiem ir jāievēro sociālā distancēšanās, bet ceļotājiem un tiem, kas bijuši saskarē ar "Covid-19" inficētajiem vai potenciāli inficētajiem, nepieciešams pašizolēties jeb ievērot karantīnu mājās. To uzsver arī Slimību profilakses un kontroles centrā.

Par piemēru ņemot Itāliju – valsti, kur ārpus Ķīnas ir vislielākais "Covid-19" upuru skaits – Oksfordas Universitātes pētnieku grupa aizvadītās nedēļas nogalē publicēja pētījumu par to, cik efektīva vīrusa izplatības ierobežošanā ir sociālā distancēšanās.

Itālijā, kur ir visai liels senioru īpatsvars (vairāk nekā 23%), kas ir visapdraudētākā sabiedrības grupa ar vislielāko mirušo īpatsvaru attiecībā pret kopējo inficēto skaitu, sociālo kontaktu krasa ierobežošana ir nesusi augļus.

Proti, Itālijā viens no iemesliem skaudrajai mirstībai Oksfordas Universitātes pētnieku grupas ieskatā, ir sabiedrības paradumi – Itālijā ir raksturīga ļoti aktīva sociālā dzīve un cieši kontakti paaudžu starpā. Visai liels īpatsvars pieaugušo dzīvo tuvumā vecākiem un regulāri ar viņiem satiekas, un nav reti gadījumi, kad cilvēks darbspējīgā vecumā savu dzīvesvietu pielāgo nevis darbavietai, bet gan ģimenes dzīvesvietai, tādējādi uz darbu daļā gadījumu ik dienu var nākties mērot lielāku attālumu. Šie faktori arī veicinājuši vīrusa strauju izplatību, tostarp riska grupas pacientu vidū.