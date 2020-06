Soctīklos izplata greizu datu tabulu par Covid-19 'viltus pandēmiju'

Pateicoties ļoti savlaicīgai reakcijai un arī cilvēku apzinīgumam, ievērojot epidemiologu ieteikumus un valdības noteiktos ierobežojumus, jaunā koronavīrusa izraisītā slimība Covid-19 Latviju skāra samērā maz, ja runā par saslimušo un mirušo skaitu. Tomēr šo nevar attiecināt uz visu pasauli, un vēl 12. jūnijā pasaulē 24 stundu laikā fiksēti 4925 jauni nāves gadījumi no Covid-19. Tikmēr ik pa laikam sociālajā tīklā aizvien parādās ieraksti, kuros apšaubīta situācijas nopietnība un notiekošais tiek dēvēts par "viltus pandēmiju". Daži no tiem izpelnījušies samērā lielu popularitāti.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tā kādā 11. jūnijā publiskotā ierakstā grupā "Neļausim iznīcināt Latviju!" lietotājs Valdis skaidro, ka "reakcija uz viltus "pandēmiju" ir neadekvāti uzpūsta, lai aitas aiz bailēm darītu, ko liek, un lai tās iesprostotu arvien šaurākos, kontrolējamos krātiņos un cirptu arvien vairāk". Ar šo ierakstu 13. jūnijā bija dalījušies vairāk nekā 700 cilvēku.

Lietotājs aicina izvērtēt konkrētos datus un norāda: "Tikai aklais var neredzēt, ka šī pandēmija nemaz patiesībā nav ne tik vien pandēmija, bet tā pat neatbilst epidēmijas kritērijiem."

Pievienotajā attēlā redzama tabula, kurā salīdzināts nāves gadījumu skaits no dažādām slimībām, un apakšā maziem burtiņiem norādīts, ka dati attiecas uz 9. martu. Tabulā redzams, ka Covid-19 izraisīto nāves gadījumu skaits šajā datumā it kā ir 56, un dati esot ņemti gan no Pasaules veselības organizācijas, gan ASV Slimību kontroles un profilakses centra (CDC), gan no akadēmiskā izdevuma "The Lancet".

Pirmkārt, jānorāda, ka situācija ar infekcijas slimību pandēmisku izplatību ir ārkārtīgi mainīga, un jūnijā marta sākuma dati vairs sen nav aktuāli. Marta sākumā pasaulē vēl tikai iezīmējās slimības izplatības apmērs, turklāt PVO Covid-19 par globālu pandēmiju oficiāli apstiprināja pēc 9. marta – 11. martā. Šobrīd ik dienas ir vairāki tūkstoši jaunu nāves gadījumu, ko apliecina PVO ik dienu publiskotie situācijas ziņojumi. Tie lasāmi, klikšķinot šeit.

Otrkārt, arī it kā no PVO ņemtie dati par 9. martu tabulā ir nekorekti. Tajā norādīts, ka no Covid-19 miruši 56 cilvēki, bet PVO situācijas ziņojums Nr. 49. liecina, ka 24 stundu laikā fiksēti 225 jauni nāves gadījumi, tostarp Itālijā vien 132 jauni nāves gadījumi. Tātad vien Itālijā šajā datumā no Covid-19 mira daudz vairāk cilvēku, nekā uzrādīts lietotāja pievienotajā tabulā.

Jau nepilnu mēnesi vēlāk situācija bija krietni dramatiskāka. Tā, piemēram, 1. aprīlī 24 stundu laikā jau fiksēti 4193 jauni nāves gadījumi, un vairāki tūkstoši cilvēku ik dienas no Covid-19 mirst arī jūnijā. Pēdējais šobrīd publiskotais ziņojums – Nr. 144. – liecina, ka 24 stundu laikā pasaulē fiksēti 4925 jauni nāves gadījumi no Covid-19, kopējam upuru skaitam sasniedzot 418 294 cilvēkus.

Tabula ar šādiem skaitļiem tika izplatīta vietnē "Facebook" jau pirms vairākiem mēnešiem, tāpat to izplatīja arī britu tabloīds "The Sun", kas jau iepriekš izplatījis maldinošu informāciju par Covid-19. Šai informācijai uzmanību pievērsa arī ziņu aģentūras AFP faktu pārbaudītāji, kas secināja: "Eksperti skaidro, ka ir maldinoši salīdzināt tādu jaunu slimību kā Covid-19 ar strauji pieaugošiem mirstības rādītājiem, ar citām ilgstoši eksistējušām slimībām."

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) uz lūgumu komentēt, vai šāds salīdzinājums vispār ir korekts, norāda: "Vēršam uzmanību, ka informācija ir sniegta nekorekti (salīdzinot infekcijas slimības ar neinfekcijas slimībām) un tendenciozi (uzrādot nepārbaudāmu informāciju; nav saites uz šo grafiku un datu avotu; un epidēmijas sākuma fāzē, pirms mirušo skaita strauja pieauguma). Atšķiras arī slimību izplatība, bīstamība, medikamentozā ārstēšana dažādās valstīs, veselības aprūpes pieejamība."

Taujājot par grafikā minētajām atsaucēm uz PVO un "The Lancet", SPKC pieļauj, ka tās, iespējams, ir pievienotas "tikai ticamības veidošanai", nevis ir faktiskie datu avoti.





SPKC skaidro, ka "epidēmija ir infekcijas slimības izplatīšanās tādos apmēros, kas pārsniedz konkrētai teritorijai raksturīgu saslimstības līmeni, vai arī slimības parādīšanās un intensīva izplatīšanās teritorijā, kurā iepriekš tā nav reģistrēta." Savukārt pandēmija pēc definīcijas ir epidēmija, kas notiek pasaules mērogā, ne tikai konkrētā valstī, slimībai skarot lielu skaitu cilvēku.