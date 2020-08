Svarīgi iedrošināt: 'Riga TechGirls' vasaras skola apliecina meiteņu interesi par tehnoloģijām

Šovasar biedrība "Riga TechGirls" vadīja piecas nedēļas ilgu vasaras skolu meitenēm par tehnoloģijām un zinātni. Vasaras skolu katru nedēļu apmeklēja 24 meitenes vecumā no astoņiem līdz 12 gadiem, un visas bijušas ļoti ieinteresētas un aizrāvušās. Biedrība un domubiedri aicina skolotājus un vecākus rosināt meiteņu interesi un iedrošināt apgūt zinības, kas saistītas ar matemātiku, fiziku, ķīmiju, bioloģiju, astronomiju un tehnoloģijām, jo šajās zinātnēs arī nākotnē vajadzēs daudz speciālistu un meitenes sevi pierāda kā ļoti spējīgas.

Ar zinātni un tehnoloģijām saistītus pulciņus un mācības bieži vairāk apmeklē zēni, un gan Latvijā, gan visā pasaulē uz pasākumiem IT un tehnoloģiju jomā biežāk piesakās zēni. Saskaņā ar pētījumiem meitenes it kā "zaudē interesi" par zinātni un tehnoloģijām vecuma posmā no trešās līdz sestai klasei, tomēr to biežāk nosaka sabiedrības (vecāku, skolotāju, līdzcilvēku) ieteikumi un viedoklis, nevis meiteņu spējas vai patiesās intereses. Lai veicinātu ieinteresētību un aizraušanos ar eksaktajām zinībām šī vecuma meitenēm, "Riga TechGirls" organizēja piecu nedēļu programmu par dažādām eksaktajām zinātnēm un tehnoloģijām.

Pirmajā vasaras skolas programmas nedēļā uzmanība tika pievērsta dizaina domāšanai un 3D dizainam, otrajā nedēļā dalībnieces apguva programmēšanas pamatus un pētīja, kā darbojas dators. Trešajā nedēļā uzmanība tika pievērsta mehānikai un mājaslapu izstrādes pamatiem, nedēļu vēlāk aplūkots temats "bioloģija + ķīmija = inovācijas", bet noslēguma nedēļā tika organizēts mācību kurss astronautēm.

Katrā nedēļā bija maksimālais dalībnieču skaits. Tas ir apliecinājums, ka šīs jomas interesē gan meitenes, gan vecākus. Vasaras skolu nodrošināja biedrība "Riga TechGirls" sadarbībā ar Pārdaugavas Montesori pamatskolu.

Foto: Publicitātes foto

"Katras dienas noslēgumā vaicājām meitenēm, kas viņām visvairāk patika, un es ļoti priecājos, ka biežākās atbildes bija, ka patika eksperimenti, veidot 3D objektus, palaist gaisā raķetes, atvērt un izpētīt datoru. Tas viss, kas kādam varētu šķist kā meitenēm ne pārāk interesants. Vasaras skolas dalībnieces pilnībā lauza stereotipus par meitenēm un tehnoloģijām!" komentē biedrības "Riga TechGirls" un vasaras skolas vadītāja Anna Andersone.

"Vasaras skola bija spilgts apliecinājums tam, cik ļoti svarīgi ir dot iespēju meitenēm šajā vecumposmā pašām veidot lietas, nevis stāstīt par šiem tematiem.