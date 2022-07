Vai Amberai Hērdai ir perfekta seja? Eksperts skaidro, kāpēc zelta griezuma tests ir muļķības

Pārbaudi sevi



Pētnieki gan ir identificējuši dažas "platoniskas" sejas skaistuma raksturiezīmes, tostarp samērīgumu un simetriju, dzimumdimorfismu, ādas tekstūru, emocijas. Taču šobrīd nav nekādu pierādījumu, ka zelta griezums jeb konstante fī nosaka sejas skaistumu. Vai vispār jebkādu vizuālu skaistumu.

Vari nedaudz pārbaudīt sevi. Šeit redzami taisnstūri ar dažādām malu attiecībām. No kreisās –1,618:1; 3:2; 1.414:1; 4:3 un 1:1. Vai kāds no šiem ir būtiski skaistāks par pārējiem?



Šis raksts ir pārpublicēts no "The Conversation" saskaņā ar "Creative Commons" licenci un autora atļauju. Visu rakstu oriģinālvalodā var lasīt vietnē "The Conversation".

Raksta autors ir matemātiķis un Jaundienvidvelsas Universitātes Sidnejā (UNSW Sydney) lektors Tomass Brics (Thomas Britz).