Vai četri litri ūdens dienā tiešām palīdz notievēt? Komentē dietologs

Bieži apgalvots – ja tu mēģini zaudēt svaru, jādzer ļoti daudz ūdens. Dažviet internetā atrodamie ieteikumi min pat veselu galonu jeb aptuveni 4,5 litrus ūdens dienā. Arguments ir tāds, ka ūdens it kā palīdz "dedzināt" kalorijas un arī samazina ēstgribu, kas attiecīgi rezultējas zaudētos kilogramos. Kaut visi vēlētos, lai liekā svara zaudēšanai ir viegls un ātrs risinājums, pierādījumu šīs metodes iedarbībai tikpat kā nav.

Pirmais mīts: ūdens palīdz "sadedzināt" kalorijas



Nelielā pētījumā, kurā piedalījās 14 jauni pieaugušie, secināts, ka puslitra ūdens izdzeršana par apmēram 24% palielināja kaloriju patēriņu miera stāvoklī. Tas izklausās lieliski! Taču šis efekts ilga tikai vienu stundu un nekādus vērā ņemamus ieguvumus nedeva. Pieaugušajam ar ķermeņa masu 70 kilogrami tas nozīmētu, ka papildu tiek sadedzinātas tikai 20 kalorijas jeb apmēram ceturtdaļa cepuma par katriem papildu izdzertajiem 500 mililitriem ūdens.

Citā pētījumā, kurā piedalījās vien astoņi pieaugušie, novērots, ka kaloriju patēriņš pieaug vēl par 4%, ja izdzertais ūdens ir atdzesēts ledusskapī. Iespējams, jo vajag vairāk enerģijas, lai uzņemto ūdeni sasildītu līdz ķermeņa temperatūrai. Vai arī tāpēc, ka jāpatērē vairāk enerģijas, lai nieres izfiltrētu papildu ūdens daudzumu. Un arī šajā gadījumā efekts ilga aptuveni stundu.

Tātad, kaut šāds mehānisms papildu kaloriju sadedzināšanai ir iespējams, kopējais papildu patērēto kaloriju daudzums ir niecīgs. Ja cilvēks dienā uzņemtu papildu pusotru litru ūdens, tas palīdzētu "nodedzināt" mazāk kaloriju nekā ir vienā maizes šķēlē.

Vēl jāatgādina, ka abi šie pētījumi veikti ar gados jauniem un veseliem cilvēkiem. Lai pārbaudītu, vai šāds efekts attiecināms uz plašāku populāciju, jāveic pētījumi arī ar gados vecākiem cilvēkiem.

Otrais mīts: ūdens dzeršana samazina apetīti

Arī šis apgalvojums šķiet saprātīgs – ja vēders ir vismaz daļēji pilns ar ūdeni, būs mazāk vietas ēdienam, vai ne?

Vairāki pētījumi atbalsta šo apgalvojumu, īpaši ja runa ir par pusmūža cilvēkiem vai senioriem. Nereti cilvēkiem, kam ir problēmas ar apetīti, arī neiesaka pirms maltītes uzņemt šķidrumu, jo tas varot novest pie nepietiekamas pārtikas uzņemšanas. Tomēr ja runa ir par cilvēkiem, kas vēlas zaudēt svaru, pētījumi vairs nav tik viennozīmīgi.

Vienā pētījumā secināts, ka pusmūža un vecāki cilvēki 12 nedēļu laikā zaudēja divus kilogramus svara, ja pirms maltītēm dzēra ūdeni, salīdzinājumā ar tiem, kas maltītes laikā un pirms tam ūdeni nedzēra vispār. Savukārt gados jaunākiem cilvēkiem (21 līdz 35 gadus veci) šāda efekta nebija – dzer vai nedzer ūdeni, svars no tā nemainījās. Jāņem gan vērā, ka šajā pētījumā nebija ievērots princips, kas liedz pētījuma dalībniekiem informāciju par eksperimenta mērķi uzzināt pirms eksperimenta beigām. Tādējādi dalībnieki varēja nojaust, tieši kāpēc pirms maltītes viņiem jādzer ūdens, un attiecīgi pielāgot savas tālākās darbības, piemēram, apzināti ēst mazāk, lai palielinātu savas izredzes zaudēt svaru. Tomēr arī šī pētījuma metodoloģijas nepilnība neizskaidro, kāpēc efekts novērots gados vecākiem cilvēkiem, bet ne gados jaunākiem. Te nepieciešama tālāka izpēte.

Vēl viens no šādu pētījumu ierobežojumiem ir – tie nereti koncentrējas tikai uz vienu no ēdienreizēm. Pat ja cilvēks konkrētajā ēdienreizē pēc ūdens dzeršanas tiešām apēd mazāk un tādējādi ir palielina izredzes zaudēt svaru, kopumā ir visai maz labas kvalitātes pierādījumu par to, ka šāda apetītes samazināšana noved pie svara zuduma ilgtermiņā. Iespējams, tāpēc, ka mūsu organismam ir bioloģiska dziņa uzturēt konkrētu svaru. Ne bez iemesla Eiropā normatīvi neparedz tiesības par kādu ēdienu apgalvot, ka tas paildzina sāta sajūtu un tāpēc ļauj samazināt ķermeņa svaru.

Tātad, kaut ūdens dzeršanai var būt daži apetīti ierobežojoši efekti, šķiet, ka ilgtermiņā tas nepalīdzēs samazināt svaru.

Tikai ar ūdeni vien nebūs līdzēts

Ir ļoti labs iemesls, kāpēc ūdens pats par sevi nav efektīvs apetītes regulēšanas līdzeklis. Ja tā būtu, tad mūsu senči aizvēsturē būtu badojušies.

Tomēr, kaut apetītes regulēšana un sāta sajūta nav viennozīmīgi saskaņotas ar spēju zaudēt svaru, tas var būt labs izejas punkts. Kuņģis ir viens no mehānismiem, kas palīdz izjust sāta sajūtu. Vienkārši sakot, kad ēdiens nonāk kuņģī un tas pastiepjas, tiek aktivizēti receptori – tie izdala noteiktus hormonus, kas smadzenēm signalizē, ka esam paēduši. Taču ūdens ir šķidrums, un kuņģī tas nepaliek ilgi. Tādējādi tas nerada sajūtu, ka esam pieēdušies. Turklāt kuņģa formas dēļ šķidrumi, kas uzņemti vēlāk, var tikt garām kuņģa lejas daļā esošajam ēdienam. Tātad arī tad, ja esam paēduši pirms dzeršanas, ūdens no kuņģa tiek izvadīts ātrāk.

Ja centies ēst mazāk un zaudēt svaru, tad ūdens dzeršana lielos daudzumos, visticamāk, nebūs labs risinājums. Taču ir pierādījumi, ka tad, ja ūdens ir sajaukts ar citām substancēm (zupas, dārzeņu mērces utt.), tas no kuņģa tiek izvadīts lēnāk un var paildzināt sāta sajūtu.

Kaut ūdens tiešā veidā nepalīdzēs būtiski samazināt svaru, tas tomēr var būt labs palīgs – ūdens ir veselīgākais dzēriens, ko varam izvēlēties. Aizvietojot kalorijām bagātus dzērienus (limonādes, alkoholu) ar ūdeni, viegli varam samazināt uzņemto kaloriju daudzumu un zaudēt svaru.

Šis raksts ir pārpublicēts no "The Conversation" saskaņā ar "Creative Commons" licenci un autora atļauju. Visu rakstu oriģinālvalodā var lasīt vietnē "The Conversation".

Raksta autors ir Astonas Universitātes (Aston University) lektors, dietologs un uzturzinātnieks Dueins Mellors (Duane Mellor).