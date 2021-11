21. oktobra rītā, kad sākās mājsēde, devos nelielā skrējienā pa tukšajām Pārdaugavas ieliņām, bet krustojumā "satiktais" 22. autobuss bija ļaužu pilns. Kā zināms, tas ved pasažierus uz lidostu "Rīga". Izrādās, daudzi labi situēti, aktīvi cilvēki, kas iepriekš par to bija tikai runājuši, šoruden ar ģimenēm tiešām devušies "tālsēdē", lai "lokdauna" laiku Latvijā aizvadītu ārzemēs, kur saslimšana ar Covid-19 ir zemākā līmenī, ierobežojumi mazāki un klimats patīkamāks. Par to jau drīz liecināja arī sociālo tīklu ieraksti un foto ar bērniem, kas seko līdzi mācībām viedierīcēs, sēžot pludmalē. Ko šāda tendence nozīmē Latvijas ekonomikai, un vai šāda prakse atkārtosies? To "Delfi" centās noskaidrot, aptaujājot gan tālsēdētājus, gan uzņēmumus un ekonomistus.

Vairāk nekā pērn, mazāk nekā vasarā

"Oktobris un novembris ierasti ir tie mēneši, kad Latvijas iedzīvotāji mazāk ceļo ārpus Latvijas. Taču šogad šis kritums ir bijis lēzenāks nekā citus gadus, kas nozīmē, ka cilvēki vairāk nekā iepriekš izceļo ārpus Latvijas. Ja, piemēram, iepriekšējos gados laika posmā no septembra sākuma līdz oktobra beigām ceļotāju skaits samazinājās par aptuveni 15%, tad šogad šis kritums ir aptuveni 3 līdz 5% robežās," stāsta teleoperatora "Tele2" pārstāvis Oskars Fīrmanis. "Uz kopējā mūsu klientu fona šis cilvēku skaits, kas šobrīd atrodas ārvalstīs, gan ir ļoti neliels. Mūsu dati rāda, ka palielinājies to klientu skaits, kas pēdējo pāris nedēļu laikā ir, piemēram, Spānijā, Ēģiptē, Portugālē un Maltā. Nevarētu gan teikt, ka šis pieaugums ir ļoti liels, taču zināmu tendenci varam novērot," atzīst Fīrmanis.