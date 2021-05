Pašvaldību aktivitātēs investīciju un jaunu uzņēmumu piesaistē aizvien pastāv būtiskas atšķirības – daļa no tām stagnē un nesteidzas piesaistīt jaunus uzņēmumus, savukārt citas, izdzirdot par jauniem projektiem, sāk gatavot pieteikumus. Tuvojoties pašvaldību vēlēšanām, portāls "Delfi" pēta, kā līdz šim pašvaldībām veicies ar investīciju piesaisti un to, kādas jomas nākotnē sola attīstīt vēlēšanu kandidāti.

Pašvaldību aktivitātes investīciju ziņā izpaužas vairākos veidos – gan centienos piesaistīt vietējos un ārvalstu uzņēmumus, gan ES finansējuma izmantošanā uzņēmējdarbības atbalstam, degradēto teritoriju sakārtošanai jaunu uzņēmumu uzņemšanai, infrastruktūras sakārtošanai, gan aizņemšanās investīciju veikšanai. Veiksmīgi kombinējot šīs visas aktivitātes, pēdējo gadu laikā daļai pašvaldību izdevies likt pamatus tālākai izaugsmei. Tiesa gan, ne vienmēr piesaistīti līdzekļi tiek tērēti tādām vajadzībām, kas nākotnē radīs pievienoto vērtību, un dažkārt pašvaldību veiktās investīcijas var radīt papildu finansiālu slogu nākotnē.

Vecā dziesma - tūrisms

Izskatot partiju solījumus pirms vēlēšanām, secināms, ka investīciju piesaiste nav īpaši populārs aspekts, atsevišķos novados vairākas partijas to iekļāvušas savās iecerēs, bet citos novados to pieminējusi tikai viena vai pāris partijas. Uzņēmējdarbības jomas, ko nākotnē sola attīstīt partiju kandidāti, lielākoties nav mainījušās, salīdzinot ar iepriekšējām vēlēšanām – tās ir tūrisms un ražošana vai investīcijas infrastruktūrā, lai piesaistītu jaunus uzņēmumus. Daļā partiju programmu uzņēmējdarbības attīstībai uzmanība netiek pievērsta vispār vai arī tam atvēlēti vien pāris teikumi. Novērojams, ka lielākoties partiju programmās akcents tiek likts uz tūrisma attīstību, un šī joma kā nozīmīgs uzņēmējdarbības attīstības stūrakmens minēta daudzu novadu partiju programmās, sākot no Alūksnes līdz pat Preiļiem.