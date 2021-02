Šonedēļ prioritārajās grupās esošo cilvēku vakcināciju pret Covid-19 uzsāka ģimenes ārsti. Attiecīgi pieauguši arī vakcinācijas tempi, tomēr arvien ir daudz neskaidrību gan par kārtību, kādā pacienti var pieteikties vakcinācijai, gan par paša vakcinācijas procesa organizēšanu. Atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem meklējām raidījumā “Spried ar Delfi”. Ģimenes ārstu un Imunizācijas valsts padomes locekli Aini Dzalbu iztaujāja Aigars Lazdiņš un Dita Vinovska.



Dzalbs atklāja, ka vēl vakar vakcinējis pret Covid-19 kāda sociālās aprūpes centra klientus un darbiniekus – kopumā šajā centrā vakcinēti 22 cilvēki, kuru vakcinēšanai izlietoti divi flakoni “AstraZeneca” ražoto vakcīnu. Tādējādi no katra flakona iegūtas 11 vakcīnas devas, kas, pēc ārsta stāstītā, atbilst ražotāja norādījumiem.

“Ģimenes ārstam praksē, kura nodarbojas ar vakcināciju, ir šis te pacientu saraksts, kuri vēlas vakcinēties, un, ja mums ir tāda situācija, ka devas paliek pāri, tad mēs mēģinām apzvanīt un uzaicināt šodien un tūlīt pat nākt uz vakcināciju,” jautāts, kas notiek ar pāri palikušajām vakcīnu devām, skaidroja Dzalbs. Proti, jau pierakstot pacientus uz vakcināciju viņiem tiekot jautāts, vai vajadzības gadījumā viņi spēs neilgā laikā ierasties uz vakcināciju.

“Ja mēs nevaram ātri un operatīvi atrast kādu no tās pašas prioritārās grupas, mēs aicinām pacientu no nākamās,” norādīja ģimenes ārsts, uzsverot, ka patlaban, kad ir problēmas ar vakcīnu pieejamību, noteikti nebūtu pieļaujama to iznīcināšana. Tādēļ, viņa skatījumā, atsevišķos gadījumos, piemēram, kad vakcinācija notiek ārpus ģimenes ārsta prakses vietas un nav zināms, vai uz pāri palikušajām vakcīnas devām pretendē kāds prioritārajām grupām piederošs pacients, būtu pieļaujama šo devu izmantošana jebkuram interesentam.

