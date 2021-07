Latvieši pret krieviem, liberāļi pret konservatīvajiem, velobraucēji pret autobraucējiem, Liepājroks pret īstu roku un nu arī vakcinētie pret nevakcinētajiem. Pēdējais gads iecirtis vēl vienu plaisu jau tā sašķeltajā Latvijas sabiedrībā, un aicinājumi saliedēties – "nešķirot cilvēkus" – atskan kā no vieniem, tā otriem, taču tālāk seko nevis centieni izprast, bet gan citu grupu dēmonizēšana pēc labākajām tribālisma paražām, citus padarot no vienkārši viedokļu pretiniekiem par nu jau ienaidniekiem. Kāpēc tā? Ceha Mākslīgā intelekta laboratorijas Sociālās psiholoģijas un antropoloģijas klīnikas vecākis ārsts Kristaps Āls uzskata, ka visa pamatā ir vienkāršota vispārināšana.

Ko K. Āls ar to domā? Proti, mēs, saskaroties ar mums netīkamu viedokli kādā no jautājumiem, mēdzam automātiski šī viedokļa paudējam piedēvēt arī virkni citu, no mūsu skatupunkta nevēlamu, īpašību.

"Ja dedzīgs, liberāli noskaņots homoseksuāls jaunietis vietnē "Twitter" redz kādu personu ar Ungārijas un Latvijas karodziņu ikonām pie konta vārda nosodām praidu, ir liela iespējamība, ka šis jaunietis arī pieņems, ka "konservatīvais dulburs noteikti ir arī antivakseris, ienīst ārzemju studentus un arī elektroautomobiļus". Kaut gan patiesībā tas var nozīmēt tikai to, ka elektroautomobilī braucošajam vakcinētajam cilvēkam nepatīk praids, bet patīk Ungārijas politika šajā jautājumā," vienu no versijām ieskicē K. Āls.